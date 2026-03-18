Medellín

Aterrador crimen de una joven en Medellín: fue asesinada y su casa prendida en fuego para borrar las evidencias

La víctima fue identificada como Selen Roldán Blandón, de 25 años.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 6:07 a. m.
Selen Roldán Blandón, de 25 años, fue asesinada en Medellín.
Selen Roldán Blandón, de 25 años, fue asesinada en Medellín. Foto: Redes sociales.

Un aterrador crimen fue descubierto en la madrugada del lunes, 16 de marzo, en Medellín.

Vecinos del barrio San Pablo, en la comuna 1 - Popular, reportaron un incendio en una casa del sector.

Al ver lo que sucedía se encontraron con un joven que salía corriendo del lugar.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”, le dijo una vecina del sector al diario El Colombiano.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad fue enviado al sitio y alguno de sus funcionarios se percató de lo peor. La emergencia habría sido provocada para ocultar un crimen.

En medio de varios objetos consumidos por el fuego, encontraron el cuerpo de una mujer joven, que yacía en medio de un lago hemático y dos botellas que aún contenían gasolina.

Tras el descubrimiento, alertaron a la Policía, estos a su vez a la Fiscalía, que envió al lugar a los forenses del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Panoramica Medellín
Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

“El CTI de la Fiscalía, en coordinación con el fiscal del caso, realizó la inspección técnica al cadáver de esta mujer de 25 años, quien se encuentra calcinada y cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda”, indicó el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín.

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Allí identificaron a la víctima. Selen Roldán Blandón, de 25 años, que recientemente se había casado y era recordada por los vecinos, a pesar de que llevaba apenas dos meses viviendo en la zona, por su carisma y su afición por el Deportivo Independiente Medellín.

Ahora trabajan en las labores investigativas necesarias para que un juez de control de garantías expida una orden de captura contra los responsables y en busca de que el esposo de Selen responda por haberse ido de manera inesperada del lugar.

En Medellín fueron asesinadas 54 personas en lo que va del 2026, seis de ellas mujeres.

Recientemente, SEMANA dio a conocer el resultado de una investigación de Profamilia que reveló un crudo diagnóstico sobre violencia de género en Medellín, Cali, Uribia y Dibulla.

La conclusión de la investigación, que entrevistó a 8.500 personas, es tajante: “Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes encuestados ha vivido algún tipo de violencia en el último año; una de cada cuatro ha experimentado violencia psicológica”.