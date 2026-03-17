Cierran avenida El Poblado, en Medellín, luego de que un bus quedara atascado en un enorme hueco, tras las fuertes lluvias de este martes

El aguacero que cayó esta tarde de martes, 17 de marzo, en Medellín, ya provocó las primeras medidas, debido a una emergencia en la que un bus quedó en un hueco por el hundimiento de una parte de la vía en la avenida El Poblado.

El hecho ocurrió a la altura de la quebrada La Presidenta por lo que la Alcaldía decidió cerrar ese importante tramo vial.

Aguacero en Medellín provoca inundaciones en la glorieta de Monterrey, en el Poblado. Foto: Dagrd

“Hemos cerrado la Avenida del Poblado en ambos sentidos, a la altura de la Quebrada La Presidenta. Debido a las fuertes lluvias se presentó un daño en la cobertura de la quebrada que pasa por debajo de la vía. No hay heridos”, informó el alcalde Federico Gutiérrez en X.

Bus que quedó atascado en la avenida El Poblado por un enorme hueco. Foto: Alcaldía de Medellín

La avenida El Poblado sirve de tránsito para transporte público y privado que se mueve hacia el norte y sur de la ciudad, pasando por la Milla de Oro, el Parque de El Poblado y cerca de lugares turísticos como Provenza, entre otros.

Este martes, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), señaló: “Se registra tormenta eléctrica en el distrito, con #BomberosMedellin atendemos inundación en glorieta Monterrey. Evite realizar actividades a cielo abierto. Reporte emergencias a través de la línea 123″.

La publicación mostraba inundaciones en la avenida Las Vegas con calle 10, también en El Poblado, muy cerca de la quebrada La Presidenta, la misma que queda cerca del enorme hueco de la avenida El Poblado.

En medio de las precipitaciones, sobre la ciudad cayeron 25 descargas eléctricas y una más en Envigado, según el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata).

La misma entidad declaró alerta nivel riesgo rojo por los incrementos de aumento de afluentes como La Presidenta, a la altura del Éxito del Poblado y del parque lineal que lleva el mismo nombre, La Poblada- Manila y el río Medellín a la altura del puente de la 33.

Este no es el primer aguacero que cae este año sobre Medellín de manera torrencial.

SEMANA informó de las emergencias del 28 de enero y el 14 de febrero también por las fuertes precipitaciones.

Este último día, hubo inundaciones en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado, en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures, en un sótano en la carrera 55 con calle 80, en la carrera 76C con calle 114, del barrio Santander, en el sector de Pajarito y una creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello.

También el colapso de un parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E, con dos personas heridas, la caída de un árbol en el 12 de Octubre, con afectación sobre redes eléctricas.

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