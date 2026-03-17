Fuerte aguacero en Medellín: alertan por nueva tormenta eléctrica y graves inundaciones

Tras el fuerte aguacero en la tarde de este martes, 17 de marzo, en Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) alertó por graves inundaciones y tormenta eléctrica en la ciudad.

“Se registra tormenta eléctrica en el distrito , con #BomberosMedellin atendemos inundación en glorieta Monterrey. Evite realizar actividades a cielo abierto. Reporte emergencias a través de la línea 123″, dijeron.

El alcalde, Federico Gutiérrez, también se pronunció.

“A esta hora se presenta tormenta eléctrica en varios puntos de la ciudad. Se registra desbordamiento de la quebrada La Presidenta, a la altura de Provenza y en Monterrey”, señaló el mandatario local.

En el periplo de Carrillo estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, y el vicepresidente de Proyectos Generación de Energía de EPM, William Giraldo Jiménez. Foto: UNGRD Foto: UNGRD

“No se reportan personas lesionadas. Estamos al frente de la situación con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito, quienes realizan desvíos en la zona. Invitamos a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y reportar cualquier situación al 123″, añadió.

La situación obligó a que, durante 43 minutos, el Metrocable línea H (Oriente – Villa Sierra), que presta servicio en el oriente de la ciudad, suspendiera su servicio comercial.

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El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) indicó a las 4:28 p.m. que “las lluvias de alta intensidad se han extendido, se registran sobre el centro y oriente del Distrito de Medellín y el municipio de Envigado. El sistema se desplaza hacia el suroriente y se espera que las precipitaciones duren al menos, una hora más”.

Este no es el primer aguacero que cae este año sobre Medellín de manera torrencial.

SEMANA informó de las emergencias del 28 de enero y el 14 de febrero también por las fuertes precipitaciones.

Este último día, hubo inundaciones en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado, en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures, en un sótano en la carrera 55 con calle 80, en la carrera 76C con calle 114, del barrio Santander, en el sector de Pajarito y una creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello.

También el colapso de un parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E, con dos personas heridas, la caída de un árbol en el 12 de Octubre, con afectación sobre redes eléctricas.

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Y en el municipio de Bello, inundaciones en el sector de La Gabriela y en otros sectores de ese municipio debido al alto flujo de agua. Según la Alcaldía, “el sistema de drenaje no dio abasto, pero al momento no hay reporte oficial de afectaciones graves”.