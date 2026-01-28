Aguacero de esta tarde de miércoles en Medellín provoca estragos: árboles caídos, vías inundadas y tormenta eléctrica

Un fuerte aguacero que cayó esta tarde de miércoles, 28 de enero, sobre Medellín y otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, provocó estragos en centros comerciales y vías públicas.

“En este momento, equipos de la Alcaldía, Dagrd y Bomberos Medellín atienden emergencias por las fuertes lluvias en diferentes puntos de la ciudad”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

Las mayores afectaciones se concentran en la Comuna 14, El Poblado, dijo el mandatario.

“Les informamos que la plazoleta nororiental, la que está ubicada al lado Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se encuentra afectada por una inundación debido a las fuertes lluvias.Por tanto, les recomendamos ingresar y salir por el acceso sur de la estación”, dijo el Metro sobre la situación en ese sector.

Por ejemplo, la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7, e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta.

También registró la caída de un muro en la carrera 31, con afectaciones en vehículos estacionados.

“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Estamos al frente de la situación.Seguimos atentos junto a #BomberosMedellín. Recuerda reportar emergencias a la línea 123″, dijo el mandatario.

Las autoridades están evaluando qué otras emergencias se presentaron en la ciudad y en la subregión.

Así quedó la parelela de la avenida Regional en el sector de Monterrey, en Medellín, tras un fuerte aguacero de esta tarde. Foto: Denuncias Antioquia

Sin embargo, las precipitaciones no son la única emergencia. El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) dijo que en solo 20 minutos se registraron un total de 12 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá distribuidas en Medellín (10) y Envigado (1), por lo que pidieron a la población evitar realizar actividades a cielo abierto.

A raíz de la tormenta eléctrica, el Metro suspendió temporalmente la operación de los seis metrocables de la ciudad, aunque minutos más tarde esa operación fue restablecida.

