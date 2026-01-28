Norte de Santander

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya, congresista que iba en avioneta que se estrelló en Norte de Santander?

El joven político, de 36 años, ocupaba una curul de paz.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 9:47 p. m.
Diógenes Quintero Amaya.
Diógenes Quintero Amaya. Foto: Redes sociales

Las autoridades confirmaron el hallazgo del avión de matrícula HK4709 que, al servicio de Satena, había desaparecido cerca de las 11:45 a.m. de este 28 de enero en inmediaciones del municipio de Las Playas de Belén, en Norte de Santander.

El aparato había salido con 13 pasajeros y dos tripulantes desde Cúcuta hacia Ocaña, en la región del Catatumbo.

Uno de los viajeros era Diógenes Quintero Amaya, un político nortesantandereano que aspiraba a ser elegido en la Cámara ordinaria en las próximas elecciones por el Partido de la U.

Actualmente, ocupaba la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público.

Al Congreso había llegado con 5.742 votos por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí.

Precisamente, nació en ese municipio el 29 de mayo de 1989.

Había ocupado el cargo de personero municipal y defensor regional del pueblo, donde logró un trabajo destacado en la defensa de las víctimas del conflicto, dicen desde la región.

Quintero Amaya iba en el vuelo con su asistente, Natalia Acosta.

Diógenes Quintero
Diógenes Quintero Foto: Captura de pantalla video Twitter Diógenes Quintero

La aeronave en la que iba el congresista cayó en la vereda Curasica en el municipio de Hacarí.

Sobre imágenes que circulan en redes sobre el avión siniestrado, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, dijo: “Es la misma, hay otras dos imágenes y hay un video también y logramos hablar con la persona”.

Satena entrega nuevos detalles del avión desaparecido: “Desde las 2:00 p.m agotó su autonomía de vuelo”

Sobre los hechos, la aerolínea del Ministerio de Defensa indicó más temprano “que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

De igual manera, dijo Satena: “La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y dos tripulantes”.

Se tiene que el político iba hacia Ocaña a reunirse con parte de su electorado en medio de la campaña que adelantaba para poder lograr una curul en la Cámara de Representantes.

Entre los ocupantes del avión propiedad de Searca también iban María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara Carlos Salcedo y María Alejandra Sánchez Tirado.

