La Aerocivil confirmó en la tarde de este miércoles, 28 de enero, que fue hallado el avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, que prestaba sus servicios a la aerolínea Satena y desapareció mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

De acuerdo con la entidad, los 15 ocupantes de la aeronave fallecieron y las causas del accidente son materia de investigación.

Recalcaron que el avión despegó sobre las 11:42 a. m., tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m. y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero.

El hallazgo de la aeronave se habría registrado en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén, según la información entregada en el Puesto de Mando Unificado.

La noticia también fue confirmada por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. “Lamentable debemos informar que en el municipio de La Playa, en la parte alta en un predio de reserva, fue encontrada la avioneta. Ya nos llegaron las primeras imágenes y, al parecer, no hay sobrevivientes. Han encontrado ya siete cuerpos y están en la búsqueda de los demás”, sostuvo el mandatario.

El gobernador señaló que hay mal tiempo en la zona y es de difícil acceso. “Los campesinos del sector lograron llegar y nos enviaron imágenes y un corto video de la aeronave”.

“Muy tristes por esta noticia que enluta a toda una región. Viajaba un exconcejal de Ocaña, un representante a la Cámara por las Circunscripción Especial para la Paz, Diógenes Quintero, así como un candidato a la Cámara por el Catatumbo, Carlos Caicedo, y otras personas del departamento Norte de Santander; por eso, estamos consternados”, agregó el gobernador.

Minutos antes, Satena había entregado nuevos detalles del avión de matrícula HK-4709. “A partir de las 14:00 horas (hora local), la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo”, dice el nuevo comunicado de Satena.

Asimismo, precisó: “Desde el momento en el que se identificó la pérdida de comunicación con el avión, tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa Searca procedieron a realizar las maniobras de sobrevuelo en las áreas donde se registró la última información disponible”.

Esta es la lista de los pasajeros

Entre ellos aparecen Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diógenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara, Carlos Salcedo, y María Alejandra Sánchez Tirado.