Diógenes Quintero, representante a la Cámara, iba en la avioneta de Satena que se accidentó en Norte de Santander

Sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles, 28 de enero, se registró la desaparición de una avioneta de la aerolínea Satena luego de salir del aeropuerto internacional Camilo Daza, en Cúcuta.

Encuentran avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: todos los ocupantes fallecieron

Sin embargo, en su ruta con destino al municipio de Ocaña, Norte de Santander, perdió radar y desapareció cuando sobrevolaba entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la subregión del Catatumbo.

En esta avioneta viajaban 15 personas, entre ellas, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, según informó el equipo de comunicaciones del congresista.

“Oramos por nuestros amigos en este momento. Informamos que seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña”, dice el comunicado emitido sobre las 3 de la tarde.

Este es el listado oficial de los ocupantes del avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: la búsqueda se extiende por el municipio de Ábrego

Las operaciones para encontrar la avioneta se mantienen activas en la parte montañosa del Catatumbo, donde un helicóptero del Ejército Nacional sobrevuela la zona.

“Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue”, informa el comunicado del equipo de Quintero.

Por el momento, todo es confuso tras no tener certeza alguna sobre la avioneta en la que iba el representante a la Cámara, por lo que su equipo pide a la comunidad en general estar atenta a las informaciones oficiales de las autoridades.

“Pedimos prudencia y oración en estos momentos de angustia. A pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados”, puntualiza el comunicado.

Desde el Partido de la U, del que hace parte Quintero, quien también fue expersonero y exdefensor regional del Pueblo, enviaron un mensaje en medio del incidente.

“Esperamos que la situación tenga un desenlace positivo y todos los ocupantes de la aeronave regresen sanos y salvos con sus familias”, expresa el trino del partido en su cuenta personal de X.