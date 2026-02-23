Política

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

El ministro del Interior pidió investigar a seis representantes a la Cámara por una carta que enviaron al presidente Gustavo Petro, además por las declaraciones que emitieron en redes sociales y medios de comunicación.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
Armando Benedetti, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza.
Armando Benedetti, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza. Foto: SEMANA

Las representantes a la Cámara que le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro reprochando el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior no serán investigadas por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia.

Como se recordará, Armando Benedetti radicó una querella ante ese alto tribunal porque vio vulnerados sus derechos cuando se emitió la comunicación titulada “mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior”, respaldada por Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza.

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

La defensa del alto funcionario expresó que en el texto se pusieron en evidencia “ataques reiterativos e infundados que transgredieron los límites del respeto a los derechos a los dignidad humana, la integridad moral, el bueno nombre, incluso, a la presunción de inocencia”; por lo que se instó a la justicia a actuar.

En la misma acción se citaron los mensajes individuales que las representantes a la Cámara emitieron en sus redes sociales y entrevistas con medios de comunicación, donde se alegó que “esos mensajes encuentran menoscabada la honra y el buen nombre del querellante. Es más, advierte la imputación falsa de diferentes conductas típicas”.

Política

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Política

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Política

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Política

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Política

Mensaje de María Fernanda Cabal sobre el pacto de La Picota y alias Pitufo molestó a Gustavo Petro; esto le respondió

Política

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Política

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

Nación

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

Política

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

Nación

Armando Benedetti anunció medidas para frenar los altos niveles de criminalidad en Barranquilla

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La Corte Suprema de Justicia consideró que en las consideraciones narradas por la defensa del ministro de Justicia no encontró relevancia penal para el inicio de una eventual investigación. Así quedó referido en la providencia que tiene la firma de los magistrados Marco Antonio Rueda, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Misael Fernando Castellanos.

Inhibirse, por las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia, de disponer la apertura de instrucción en contra de las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza”, se dijo.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Carolina Giraldo calificó la decisión como una “jugada fallida” de Armando Benedetti: “Por sus antecedentes, antes de su nombramiento como minInterior, varias mujeres congresistas firmamos una carta pidiendo que Petro no lo nombrara. ¡Por eso nos denunció! Pero, obviamente, la Corte no encontró mérito para abrir investigación y, en cambio, remiten a la Procuraduría para que sea él el investigado. ¡Le salió mal!”.

Más de Política

Libertad Acutis Salazar aseguró que se sintió vulnerada por la campaña del candidato y actual congresista, Santiago Osorio.

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Esto fue lo que dijo el procurador.

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Ingrid Betancourt recordó los 24 años de su secuestro por parte de las Farc.

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Gregorio Eljach, procurador general y Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Mensaje de María Fernanda Cabal sobre el pacto de La Picota y alias Pitufo molestó a Gustavo Petro; esto le respondió

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Iván Cepeda, Raúl Reyes y Gustavo Petro.

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

La vicepresidenta Francia Márquez respondió en plena rueda de prensa a las críticas por sus viajas a África.

“Me han cobrado lo de la gasolina”: entre risas, Francia Márquez respondió críticas por sus viajes a África; este fue el momento

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella enfrenta a Gustavo Petro: “¿Tanto miedo me tienes? Los tigres no se esconden”

Noticias Destacadas