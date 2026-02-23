Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

Las representantes a la Cámara que le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro reprochando el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior no serán investigadas por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia.

Como se recordará, Armando Benedetti radicó una querella ante ese alto tribunal porque vio vulnerados sus derechos cuando se emitió la comunicación titulada “mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior”, respaldada por Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza.

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

La defensa del alto funcionario expresó que en el texto se pusieron en evidencia “ataques reiterativos e infundados que transgredieron los límites del respeto a los derechos a los dignidad humana, la integridad moral, el bueno nombre, incluso, a la presunción de inocencia”; por lo que se instó a la justicia a actuar.

En la misma acción se citaron los mensajes individuales que las representantes a la Cámara emitieron en sus redes sociales y entrevistas con medios de comunicación, donde se alegó que “esos mensajes encuentran menoscabada la honra y el buen nombre del querellante. Es más, advierte la imputación falsa de diferentes conductas típicas”.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La Corte Suprema de Justicia consideró que en las consideraciones narradas por la defensa del ministro de Justicia no encontró relevancia penal para el inicio de una eventual investigación. Así quedó referido en la providencia que tiene la firma de los magistrados Marco Antonio Rueda, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Misael Fernando Castellanos.

“Inhibirse, por las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia, de disponer la apertura de instrucción en contra de las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza”, se dijo.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Carolina Giraldo calificó la decisión como una “jugada fallida” de Armando Benedetti: “Por sus antecedentes, antes de su nombramiento como minInterior, varias mujeres congresistas firmamos una carta pidiendo que Petro no lo nombrara. ¡Por eso nos denunció! Pero, obviamente, la Corte no encontró mérito para abrir investigación y, en cambio, remiten a la Procuraduría para que sea él el investigado. ¡Le salió mal!”.