POLÍTICA

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

La acción será presentada en las próximas horas por el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Simón Molina.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras.
El candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Simón Molina, radicará en las próximas horas una denuncia ante la Fiscalía contra Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras por supuesto concierto para delinquir agravado; mientras que la denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro será presentada la próxima semana ante la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de la República.

Molina contó que las acciones penales están justificadas en supuestas irregularidades que se habrían presentado en la campaña presidencial de 2022 y actuaciones posteriores, que pondrían en evidencia una posible “estructura coordinada para acceder y mantenerse en el poder violando las reglas de la democracia”.

El exsecretario privado de Federico Gutiérrez agregó que la denuncia se fundamentaría en hechos, pruebas y antecedentes judiciales consignados en el libro Petro, presidente ilegítimo e ilegal: fraude, trampas y pactos para llegar al poder… y nunca dejarlo, cuya fecha de lanzamiento se dará a conocer en los próximos días.

Su versión es que allí se documentan “presiones violaciones de topes electorales, triangulación de recursos, confesiones sobre dineros de origen ilegal, pactos con estructuras criminales, los llamados petrovideos, uso sistemático de campañas de desprestigio y hechos de corrupción y debilitamiento institucional ocurridos desde 2022, que solo pudieron darse mediante una coordinación criminal con roles definidos”.

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho, ¿a quién creerle?

Simón Molina agregó: “En este libro, que presentaré en los próximos días, recojo todas las evidencias de cómo el petrismo combinó todas las formas de lucha para llegar al poder, y cómo se siguen articulando con trampas y fraudes para mantenerse en él. Ante el riesgo de que los criminales sigan gobernando a Colombia, hay que actuar con valentía”.

Solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a los organismos competentes que adelanten una investigación profunda y sin aparentes dilataciones: “Colombia atraviesa un momento decisivo. No podemos quedarnos en silencio mientras estructuras ilegales capturan el poder. Hoy se necesita valentía cívica y compromiso real con la democracia. Es ahora o nunca”, concluyó Molina.

