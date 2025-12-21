En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes confirmó que tiene abiertos 110 expedientes en contra del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades que habría cometido. Así las cosas, hasta ahora, él es el mandatario más denunciado ante este órgano legislativo.

Son múltiples las quejas sobre Petro: “Presuntas irregularidades por sus políticas de exploración y explotación de hidrocarburos; presunta instigación a un grupo de manifestantes de manera violenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de incidir en el ejercicio de sus funciones constitucionales; presunto reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales; presunta inducción a funcionarios públicos en participación política; denuncia por presunto hostigamiento derivado de pronunciamientos del presidente; presunta irregularidad en los juramentos en actos de posesión; y presunta indignidad por mala conducta, indebida participación en política y uso indebido de recursos y medios estatales”, entre otros.

El segundo expresidente más denunciado es Iván Duque, con 27 expedientes activos; luego se ubica Juan Manuel Santos, con 20 procesos vigentes; Álvaro Uribe, con 9 casos; mientras que Andrés Pastrana y Ernesto Samper suman una denuncia cada uno.

Por ejemplo, a Santos se le está investigando por “fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades en enero de 2016 sobre proceso contractual adelantando por el Gobierno nacional; financiación de encuesta de opinión a través de una firma de publicación con el fin de facilitar un acercamiento con el Gobierno del entonces presidente Santos, presunto cohecho; (y) presunta financiación ilegal de campaña presidencial irregular asociada a la adición de un contrato público, pues parte de esos recursos, al parecer, se canalizaron a esta campaña”.

Frente a Iván Duque, se manifestaron las siguientes denuncias: “Por, presuntamente, iniciar una campaña de desprestigio contra el denunciando y su familia, ya que estos tenían muchas deudas que se encontraban en mora; por tratar de desviar la investigación sobre lo ocurrido con el software Pegasus, que además de ello se derivan presuntas amenazas de muerte hacia el denunciante; y por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de acciones de la empresa de servicios públicos AAA en la ciudad de Barranquilla”, entre otras.

La Comisión no entregó detalles sobre los demás expresidentes, pero aclaró que el proceso en contra de Samper está en el despacho de la representante María Eugenia Lopera; y el de Pastrana en el del representante Jorge Tamayo. Sobre este último expediente, se contó que “se proyectó auto interlocutorio que está en espera de ser discutido por el pleno de la Comisión”.

Las investigaciones en contra de Álvaro Uribe reposan en los despachos de los congresistas Wadith Manzur, Katherine Miranda, Carlos Cuenca y María Eugenia Lopera.

Los procesos sobre Juan Manuel Santos son tratados por los representantes Olga Lucía Velásquez, Jorge Tamayo, Wadith Manzur, Katherine Miranda, María Eugenia Lopera y Carlos Cuenca.

Los expedientes en contra de Iván Duque los llevan los congresistas Hernán Cadavid, Jorge Tamayo, Wadith Manzur, Katherine Miranda y Carlos Cuenca.

Comisión de investigación y Acusaciones Cámara de Representantes Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, la “Comisión de Acusaciones no ha hecho otra cosa que repetir su trágica y lánguida historia de ser un protagonista en la impunidad en Colombia, de cuello blanco, sobre todo, en los más altos servidores públicos del Estado, que son los aforados constitucionales, frente a los cuales ha cumplido una fallida labor en términos, no solamente de la investigación y la acusación penal, más aún de las competencias disciplinarias que, ni siquiera, ha estrenado, menos aún del control político, del juicio político, sobre el cual ha habido abundantes evidencias”. Según Bustos, esta Comisión debería reformarse.