Comisión de Acusaciones abrió investigación contra el presidente Gustavo Petro tras denuncia por lavado de activos

Luego de que el presidente Gustavo Petro, su exesposa Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro, fueron incluidos en la llamada Lista Clinton, aparecieron nuevas denuncias que en el caso del presidente aterrizaron en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Justamente esa institución avocó conocimiento de la denuncia contra el presidente Petro y ordenó una investigación formal con una representante investigadora asignada para su proceso, que se suma a otros en la misma instancia.

Por presunto lavado de activos, la Comisión de Acusaciones abrió investigación contra el presidente Gustavo Petro. Se asignó una representante investigadora. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8j6Al5gsDx — Revista Semana (@RevistaSemana) November 21, 2025

“Primero: Avocar el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra del Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, de conformidad con lo previsto en el artículo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000”, señala el documento de la Comisión de Acusaciones que confirma la investigación contra el presidente Petro.

El denunciante es el profesor y experto anticrimen financiero, Juan Carlos Portilla, que se encargó de radicar las denuncias ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, en el propósito de que se investigue lo que consideró un lavado de activos de parte del presidente y su exesposa.

“Denuncia por presunto delito contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones ha sido procesada por la mesa directiva y ha designado a la doctora María Eugenia Lopera como la representante investigadora en este caso y ellos inician la investigación preliminar para determinar una responsabilidad en materia de lavado de activos”, dijo el denunciante.

El proceso fue asignado a la representante María Eugenia Lopera, que de manera inmediata redactó un auto como encargada de adelantar la investigación y advierte que tendrá que hacer las notificaciones correspondientes al presidente de la república y a las otras partes dentro del proceso.

“Oficiar a través de la secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la Secretaría General de la Presidencia de la República a fin de que expida en duplicado certificación del Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, en la que se refiera su calidad foral”, señala el oficio.

Gustavo Petro dolár | Foto: Presidencia / Adobe Stock