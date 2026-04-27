Gustavo Petro enciende polémica: reconoce falta de lealtad y venganza de antiguos funcionarios

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X sobre las más recientes controversias que afectan a su administración. Sin mencionar a Angie Rodríguez, su antigua mano derecha y quien encendió el ventilador en SEMANA sobre aparentes hechos irregulares que tendrían lugar en el círculo cercano del jefe de Estado, reconoció supuesta falta de lealtad y venganza de exfuncionarios a los cuales tendió la mano.

El mandatario empezó diciendo que lo que ocurre hoy en su gobierno no tiene antecedente alguno con otras presidencias: “La falta de lealtad en muchos funcionarios que salen de la administración, y van a la prensa a atacar al Gobierno”. También manifestó que esas personas han sido retiradas del Ejecutivo por investigaciones internas de control, y que arrojan conclusiones que no permiten asegurar la transparencia en sus actuaciones.

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Siguiendo la teoría de que esto no ocurría antes, Gustavo Petro agregó en la misma red social: “A diferencia de los pasados gobiernos que se tapaban con la misma cobija de la corrupción, jefes y empleados subalternos, aquí no. Aquí se va el que tenga hechos sospechosos de corrupción”, y comentó que se estaría usando a los medios de comunicaciones para atacar a su administración, y dio cuenta del caso de Álvaro Leyva, su excanciller.

Así lo manifestó el primer mandatario en la mañana de este 27 de abril: “Por eso aparece algo que no sucedía. El uso de la prensa tradicional para vengarse del gobierno que les dio la mano, pero que no permite corrupción. Es el caso de Leyva y los contratos con los hermanos Bautista, por el cual está siendo juzgado”. Como se recordará, Leyva, por fuera del Gobierno, reveló aparentes irregularidades de Gustavo Petro, entre otros.

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Gustavo Petro no dio más nombres, pero sus declaraciones se dan en un contexto convulsionado para la Casa de Nariño por cuenta de la información que Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, contó en SEMANA. Ella habló de un aparente concierto para delinquir en el corazón del Gobierno y salpicó a personas de la entera confianza de Petro, como Carlos Carrillo, director de la UNGRD; José Raúl Moreno, jefe del despacho del presidente, y Juliana Guerrero, la controvertida joven que ascendió en el Ejecutivo.