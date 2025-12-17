Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

El presidente Gustavo Petro recibió de manera anticipada su regalo de Navidad: el archivo de 16 investigaciones penales y disciplinarias que tenía en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Los procesos, a juicio de varios congresistas de la Comisión, no tenían mayor connotación y carecían de pruebas contundentes contra el primer mandatario.

En total, eran 15 investigaciones con posible incidencia penal y una disciplinaria: los expedientes 6739, 6927, 6881, 6646, 6178, 6741, 6936, 6540, 6434, 6508, 6602, 6432, 6464, 6359, 6925 y 7000.

Uno de los procesos se originó porque Petro no renunció al Senado para ser candidato presidencial en 2022, y otro por un supuesto favorecimiento del jefe de Estado al cartel de las tutelas.

SEMANA conoció que la Comisión cerró otro proceso debido a que, en los correos electrónicos en los que se planteó la queja contra el presidente, no se describieron hechos concretos ni se expusieron circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Otro proceso fue archivado porque, cuando los investigadores le preguntaron al denunciante sobre los hechos, este respondió que no los conocía.

En la historia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ningún presidente de Colombia ha salido mal librado. Gustavo Petro no será la excepción. Foto: PRESIDENCIA

Uno más se originó por la supuesta intervención del presidente en las funciones de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, a raíz de una de sus publicaciones en la red social X.

Otro proceso archivado fue el de un ciudadano que denunció una presunta omisión del jefe de Estado porque, según él, no ejerció control sobre la empresa Servientrega, una entidad que no le entregó una encomienda.

Asimismo, se archivó un proceso por la supuesta injerencia política de Gustavo Petro en los asuntos internos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como otro relacionado con el accidente del helicóptero MI-17 ocurrido el 29 de abril de 2024, en el que fallecieron nueve militares.

Igualmente, se archivó otro proceso por rebelión, sedición, asonada, secuestro y presunto reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos ilegales en Colombia; uno más por una alocución en la que pronunció contra la revista SEMANA, y otro por “terrorismo de Estado, violación a la libertad de expresión, del derecho al trabajo y a la propiedad privada contra la revista SEMANA, el diario El Tiempo y El País”.

La oposición a Gustavo Petro, que también tiene asiento en la Comisión de Investigación y Acusación, rechazó el cierre de algunas de estas investigaciones. El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, fue uno de ellos.

“Hoy, 17 de diciembre, la Comisión de Acusaciones le acaba de cerrar 16 procesos a Petro. ¡Qué regalazo de Navidad! Dejo la constancia de mi separación de esta sesión porque no puedo hacer parte de semejante barbaridad y abuso”, escribió en sus redes sociales.

Además, divulgó el oficio de la constancia que radicó ante la Comisión. “Dejo constancia de mi no asistencia a la sesión convocada para hoy 17 de diciembre por varias razones”, expresó.

Una de ellas, porque en esa sesión “se está instrumentalizando la Comisión para adelantar actuaciones orientadas a archivar procesos en contra del presidente Gustavo Petro, de una manera que desborda el ejercicio serio, objetivo e imparcial que debe caracterizar la función investigativa de esta comisión”.

Prueba de lo anterior —según Cadavid— “es la inclusión de 19 expedientes en contra de Petro en los primeros puntos del orden del día, los cuales corresponden a proyectos nuevos que no habían sido incluidos en anteriores citaciones, a pesar de la existencia de numerosos proyectos radicados que se encuentran pendientes de trámite, circunstancia que, a mi juicio, evidencia un uso indebido del escenario de la Comisión”.

La congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, también elevó su voz de protesta mediante un escrito, en el que explicó las razones por las cuales no asistió a la sesión.

“Quiero dejar constancia de este hecho, que no solo es irregular, sino que busca favorecer al Dr. Gustavo Petro Urrego, incluyendo esta cantidad de expedientes y en tal forma. Es por esta razón y en concordancia con el deber que me asiste, pues es grande la responsabilidad con la ciudadanía, no asistiré a la sesión programada, por encontrarme en desacuerdo con el orden del día para la sesión del día 17 de diciembre de 2025”, manifestó Miranda.