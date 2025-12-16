La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sorprendió al citar en su orden del día para este miércoles, 17 de diciembre, a las 7 a. m., a una sesión en la que se definiría el futuro de las investigaciones que se adelantan contra el presidente Gustavo Petro.

La sesión es citada por la presidenta de esa corporación Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y la vicepresidenta María Eugenia Lopera, del Partido Liberal que se sabe que es cercana al petrismo.

Según el documento no podrían votar los representantes Hernán Cadavid, Juan Carlos Wills, Katherine Miranda, Karyme Cotes, Óscar Villamizar y Wadith Manzur.

Una de las razones por las que se esperaría que se archiven estos procesos es porque sobre la mesa de la Comisión reposa una solicitud de archivo que fue presentada por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, cercano al mandatario y al senador Iván Cepeda, candidato de ese sector para las elecciones del 2026.

Otro hecho que llama la atención es que la cita sea convocada cuando se terminaron las sesiones ordinarias del Congreso. Si bien aún se encuentran en posibilidad de llevar a cabo discusiones y citaciones, hasta este 16 de diciembre se debatieron las distintas iniciativas, por lo que muchos congresistas ya han viajado a sus regiones y se están en el receso legislativo de fin de año.

En contra del presidente Petro cursan varias investigaciones. Una de ellas está relacionada a la denuncia que hizo en su momento el excanciller Álvaro Leyva quien reveló supuestos episodios que habrían ocurrido con el mandatario cuando se encontraba en viajes diplomáticos representando al país y que generaron un escándalo en su momento.

Asimismo, otra de las investigaciones claves contra el mandatario es por la violación de topes que determinó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que se encontró responsable al presidente, líder del Pacto Histórico.

Sobre ese tema, SEMANA reveló recientemente que Uribe presentó un borrador que planteaba que se declarara la nulidad del proceso, la caducidad de las denuncias penales y que se inhibiera de abrir investigación contra Petro, sin embargo, Arizabaleta, a pesar de ser del mismo sector del mandatario, se habría mostrado en contra.

En la Comisión de Acusación también cursaba una solicitud para que se realizara un examen toxicológico al mandatario tras las denuncias de Leyva, pues allí se mencionaba un supuesto consumo de sustancias por parte del presidente.

“Decrétese la práctica de un examen médico toxicológico al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de Presidente de la República, con el fin de verificar científicamente las afirmaciones contenidas en las comunicaciones del excanciller Álvaro Leyva Durán, relacionadas con el eventual consumo de sustancias que pudieren afectar el desempeño de sus funciones públicas”, solicitaba ese documento.