CONFIDENCIALES

¿Fue a sus espaldas? La tesis que hace carrera en la Comisión de Acusación sobre Petro y la financiación de su campaña

La Comisión de Acusación enfrenta tensiones internas mientras define si avanza o no en una investigación formal, en medio de desacuerdos sobre el manejo jurídico del caso Petro y el rol de su campaña en 2022.

29 de noviembre de 2025, 5:12 a. m.