¿Fue a sus espaldas? La tesis que hace carrera en la Comisión de Acusación sobre Petro y la financiación de su campaña
La Comisión de Acusación enfrenta tensiones internas mientras define si avanza o no en una investigación formal, en medio de desacuerdos sobre el manejo jurídico del caso Petro y el rol de su campaña en 2022.
Este jueves, el triunvirato de congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara que investiga a Gustavo Petro se reunió para firmar la decisión sobre la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, hubo más de una chispa. El coordinador, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, presentó un borrador cuyo resuelve plantea: “Uno, no declarar la nulidad del proceso. Dos, declarar la caducidad de las denuncias penales. Tres, inhibirse de abrir investigación formal contra Petro”.
La decisión suscitó la molestia de la congresista Gloria Arizabaleta, quien, aunque es del Pacto Histórico, fue fiscal, es experta en derecho penal y no está dispuesta a inmolarse por el presidente. Igualmente ocurrió con el representante Wilmer Carrillo.
En lo que hay consenso es en sostener la teoría que mantuvo en el poder a Ernesto Samper: el presidente no sabía de los ingresos a su campaña. Asimismo, piden compulsar copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa.