Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

El presidente Gustavo Petro no ahorra esfuerzos, cada vez que puede, para atacar al Consejo Nacional Electoral (CNE), el tribunal electoral y político que le ha cerrado el paso a la mayoría de sus planes electorales de cara a 2026.

Este martes, 10 de febrero, el presidente, cargado de tigre, arremetió contra los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que adelantaron la investigación administrativa en contra de su campaña y quienes determinaron, tras más de dos años de investigación, que los directivos de su campaña violaron los topes electorales establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos.

“Ahora Ricardo Roa, investigado por topes de campaña. Yo, que me he leído ese proceso de pe a pa, no tienen que creerme, pero sé que no hubo un sobrecosto. No pueden decir que porque duplicaron la factura de Caracol Televisión en primera y segunda vuelta, entonces cometimos un sobrecosto. Y, además, porque el dueño del avión que nos estaba embargando. O porque la gente festejó mi triunfo —porque no pude hacerlo— y los costos de eso, que son después de campaña, los pusieron como si fueran de campaña el señor César Lorduy, el señor Benjamín (Ortiz) y el señor (Álvaro Hernán) Prada”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Y añadió: “Así quieren ganar las elecciones. Fraude”.

A renglón seguido, afirmó que el magistrado Álvaro Hernán Prada “quiere frenar las elecciones impidiendo al señor Iván Cepeda que entre a la consulta. Y el señor Prada fue quien armó esto de los sobretopes con el señor Benjamín y Lorduy de Char. Sobretopes que, cuando veo, resulta que no son. Que los testigos. Los testigos son después de las elecciones. Todos lo saben. ¿Estúpidos somos?”, preguntó.

El presidente habló horas después de que Colombia Humana, el partido político que fundó, desistiera de un recurso legal que tenía y aceptara la sanción administrativa del CNE por violación de topes electorales.

Como Colombia Humana no presentó recurso a la sanción, automáticamente reconoció la violación de topes electorales y asumió que tendrá que pagar 1.200 millones de pesos de multa en los próximos días.

El documento que la Colombia Humana envió al CNE y que tiene SEMANA. Foto: Autor anónimo.

SEMANA conoció un documento enviado al CNE por parte de Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien actuando como secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Otro de los documentos lo envió Ulises Durán Porto, el 10 de enero de 2026 al Consejo Nacional Electoral, especialmente a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, donde “desiste” del recurso de reposición sobre la sanción administrativa del CNE contra la campaña Petro Presidente.

Colombia Humana optó por pagar la millonaria multa económica con el objetivo de quedar limpia de sanciones administrativas que le permitirían fusionarse en el Consejo Nacional Electoral y hacer parte del Pacto Histórico.