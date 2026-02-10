Política

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

El presidente arremetió contra los magistrados, pero su propio partido optó por no presentar un recurso de defensa a la sanción administrativa del CNE y pagar 1.200 millones de pesos.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:58 p. m.
Gustavo Petro Ricardo Roa El magistrado del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Gustavo Petro Ricardo Roa El magistrado del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Foto: Semana

El presidente Gustavo Petro no ahorra esfuerzos, cada vez que puede, para atacar al Consejo Nacional Electoral (CNE), el tribunal electoral y político que le ha cerrado el paso a la mayoría de sus planes electorales de cara a 2026.

Este martes, 10 de febrero, el presidente, cargado de tigre, arremetió contra los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que adelantaron la investigación administrativa en contra de su campaña y quienes determinaron, tras más de dos años de investigación, que los directivos de su campaña violaron los topes electorales establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos.

“Ahora Ricardo Roa, investigado por topes de campaña. Yo, que me he leído ese proceso de pe a pa, no tienen que creerme, pero sé que no hubo un sobrecosto. No pueden decir que porque duplicaron la factura de Caracol Televisión en primera y segunda vuelta, entonces cometimos un sobrecosto. Y, además, porque el dueño del avión que nos estaba embargando. O porque la gente festejó mi triunfo —porque no pude hacerlo— y los costos de eso, que son después de campaña, los pusieron como si fueran de campaña el señor César Lorduy, el señor Benjamín (Ortiz) y el señor (Álvaro Hernán) Prada”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Y añadió: “Así quieren ganar las elecciones. Fraude”.

