La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, reconoció al CNE que se violaron los topes electorales en la campaña presidencial de 2022

La Colombia Humana, el partido político que fundó el presidente Gustavo Petro, reconoció, indirectamente, ante el Consejo Nacional Electoral que se violaron los topes electorales en la campaña de 2022.

Lo hizo a través de dos documentos que tiene en su poder SEMANA, en los que se evidencia que dicha casa política desistió de presentar el recurso de reposición al que tenían derecho luego de que el CNE sancionara a las directivas de la campaña por encima de los 5.300 millones de pesos por violación a los topes electorales.

El documento que la Colombia Humana envió al CNE y que tiene SEMANA. Foto: Autor anónimo.

Como Colombia Humana no apeló la sanción, automáticamente reconoció la violación de topes electorales y asumió que tendrá que pagar 1.200 millones de pesos de multa en los próximos días.

Uno de los documentos los envió al CNE Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien actuando como secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Andrea Camila Vargas añadió: “Sostener un recurso de reposición —de carácter meramente facultativo y que no constituye requisito de procedibilidad para acudir a las acciones judiciales correspondientes— teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un mes y medio desde la interposición del recurso, que a la fecha no se ha resuelto, resulta carente de eficacia real, en tanto finalmente sería resuelto por la misma autoridad administrativa que ya ha expresado su posición sin un sustento jurídico sólido ni un examen objetivo de las pruebas, lo que llevaría, en la práctica, a la simple ratificación de la decisión administrativa inicialmente adoptada, sin ofrecer un espacio genuino de reconsideración”.

Gustavo Petro, Ricardo Roa, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Foto: Semana

Otro de los documentos es el que envió Ulises Durán Porto, el 10 de enero de 2026 al Consejo Nacional Electoral, especialmente a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, donde “desisten” del recurso de reposición sobre la sanción administrativa del CNE contra la campaña Petro Presidente.

SEMANA estableció que la Colombia Humana optó por pagar la millonaria multa económica con el objetivo de quedar limpia de sanciones administrativas que le permitirían fusionarse en el Consejo Nacional Electoral y hacer parte del Pacto Histórico.