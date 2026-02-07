Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y los señaló de actuar con “conflicto de intereses”

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Petro acusó al CNE de actuar de manera partidista y de vulnerar la Constitución en decisiones relacionadas con el proceso electoral y la participación del progresismo en la consulta del 8 de marzo.

En un extenso mensaje, el mandatario afirmó que el CNE ha tomado determinaciones con magistrados y jueces administrativos “con conflicto de interés” y sostuvo que existe una persecución contra los sectores progresistas.

Petro también cuestionó la falta de auditoría ciudadana válida sobre los softwares utilizados en los procesos de escrutinio, un tema que, según dijo, será expuesto ante organismos internacionales y entes de veeduría electoral.

En desarrollo...