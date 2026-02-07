Política

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y los señaló de actuar con “conflicto de intereses”

También cuestionó la falta de auditoría ciudadana válida sobre los softwares utilizados en los procesos de escrutinio.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 4:17 p. m.
La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro.
La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa / Semana

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Petro acusó al CNE de actuar de manera partidista y de vulnerar la Constitución en decisiones relacionadas con el proceso electoral y la participación del progresismo en la consulta del 8 de marzo.

En un extenso mensaje, el mandatario afirmó que el CNE ha tomado determinaciones con magistrados y jueces administrativos “con conflicto de interés” y sostuvo que existe una persecución contra los sectores progresistas.

Petro también cuestionó la falta de auditoría ciudadana válida sobre los softwares utilizados en los procesos de escrutinio, un tema que, según dijo, será expuesto ante organismos internacionales y entes de veeduría electoral.

Política

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Política

Exalcalde de Soacha denunció haber sido perseguido por detractores y atacado con un ladrillo durante evento del Centro Democrático

Política

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Política

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

Política

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

Política

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Confidenciales

1,5 millones de colombianos que votaron por Petro en segunda vuelta en 2022 apoyan ahora a Abelardo de la Espriella, según AtlasIntel

Confidenciales

Gobernador de Bolívar le pide a Petro que incluya al departamento en nueva emergencia económica: “No vuelva a ser egoísta”

Mundo

Cita en la Casa Blanca: ¿Qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

En desarrollo...

Más de Política

La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y los señaló de actuar con “conflicto de intereses”

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella.

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha.

Exalcalde de Soacha denunció haber sido perseguido por detractores y atacado con un ladrillo durante evento del Centro Democrático

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Vicky Dávila, Gustavo Petro y el ELN.

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

Plenaria

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

De izquierda a derecha: Juan Carlos Pinzón e Iván Cepeda.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

2272

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Noticias Destacadas