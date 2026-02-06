Registraduría revela qué va a pasar luego de que el CNE tumbó varias listas del Pacto Histórico al Congreso

Se conoció la postura de la Registraduría Nacional frente a una decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, la cual generó preocupación en el Pacto Histórico de cara a las elecciones al Congreso.

En ese sentido, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó la determinación del CNE: “Fueron sorteadas y se van a respetar estas posiciones. Lo que se hará es acatar la indicación, la instrucción o la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral”.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

“En caso de que, fruto de la decisión del Consejo Nacional Electoral, una coalición no pueda participar y deban inscribirse dos listas, digamos de dos partidos, esto sería consecuencia de esa decisión del Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

Y añadió el funcionario de la Registraduría: “Una de estas agrupaciones deberá ocupar el espacio que ya le fue sorteado. En ese momento, a esa coalición y a la otra lista deberá ir antes del voto en blanco al final, porque los partidos ya tienen una posición que fue sorteada y con la cual estas agrupaciones políticas o los grupos significativos de ciudadanos y sus candidatos deben ajustarse”.

Cabe reseñar que, esta semana, el Pacto Histórico recibió un fuerte golpe por parte del Consejo Nacional Electoral, ya que la Sala Plena de ese organismo tomó la decisión de revocar la lista completa a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Bogotá, poco después de definir que Iván Cepeda, candidato de la colectividad, no puede participar en la consulta del Frente por la Vida.

Esa determinación, que también fue ampliamente criticada por el presidente Gustavo Petro, se basó en que el Pacto Histórico superó el 15 % de los votos en 2022, por lo cual no podría establecer coaliciones en esta elección.

Gustavo Petro declarará una nueva emergencia económica: el presidente reveló el motivo

“Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes, es un golpe a profundidad contra la Constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral”, alertó el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X.