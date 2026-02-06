Gustavo Petro declarará una nueva emergencia económica: el presidente reveló el motivo

Frente a las consecuencias que se han registrado en varias regiones del país por un frente frío, el cual, según las autoridades, ha dejado a su paso miles de familias afectadas, especialmente en zonas como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, el presidente Gustavo Petro elevó una petición especial a la Corte Constitucional.

De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento se han reportado 52.000 familias afectadas y más de 35.000 hectáreas inundadas.

En ese sentido, el mandatario colombiano solicitó a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica, con el objetivo de poder atender la emergencia climática.

“En este momento, estamos en el consejo nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte. Paradójicamente, se da en la tierra del magistrado Camargo Assis y en la mía”, anotó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas. Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática, y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy”.

“Se juntó un hecho imprevisible. La Corte, en su primera expresión, tumbando un decreto de emergencia del Gobierno, el primero, dijo que en el clima no había imprevisibilidad; pues la ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso. No se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur como la que llegó a nuestra costa. Se han producido cantidades de lluvia sin recuerdo estadístico en la región”, subrayó Petro.

También indicó: “Se conjuga con la codicia con que se han manejado los embalses de agua hoy por hoy. Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas, que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar y se han llenado por encima de sus máximos. Tenemos un frente frío del Ártico sobre Colombia. No es un chiste. Actuaremos con el Ejército, derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre, y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones”.

“Nunca se debió construir Urrá. El indígena asesinado y descuartizado por los paramilitares, Kimy Pernía Domicó, tenía razón; él previó en su discurso ante la Cámara de Representantes lo que pasa hoy. El embalse se hizo para que unos terratenientes, hoy con influencia en las cortes, se robaran las tierras de las ciénagas y caños del bajo Sinú”, dijo el mandatario colombiano sobre el panorama por el que atraviesa Colombia.

Y fue finalizando el mensaje con varios puntos: “Desastre en Córdoba y Sucre, y lo que nos exigen es recortar presupuestos: un suicidio. Ahora viene este fin de semana un segundo frente frío ártico, no sirve el embalse de Urrá. Debo declarar de nuevo la emergencia económica, ambiental y social en la región, y puede extenderse al país”.

“La Superintendencia de Servicios Públicos debe examinar el nivel de todos los embalses y tomar sanciones. Debe exigirse a XM por qué ha permitido la especulación con las tarifas de energía en tiempos de sequía, dejando llenos los embalses cuando lo que venían eran lluvias, solo para que tuvieran la excusa de la escasez de gas. Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”, concluyó.