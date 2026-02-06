POLÍTICA

Gustavo Petro encendió la arena política al hablar de “no hacer consultas para nadie” tras exclusión de Iván Cepeda

El presidente no ocultó su molestia en un mensaje que publicó en X y prácticamente se bajó de la consulta del Frente por la Vida.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:09 p. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda
Gustavo Petro e Iván Cepeda Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Sigue la tormenta política en el país por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitirle a Iván Cepeda participar en la consulta del 8 de marzo del Frente por la Vida.

Este viernes 6 de febrero, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, endureció su postura frente a las dificultades que ha venido enfrentando el senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda.

Gustavo Petro reveló su fórmula secreta para “no irse” del Gobierno: la declaración llamó la atención

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, planteó la idea de que no se hagan consultas para nadie.

“Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”, dijo el jefe de Estado.

Mejor Colombia

Registraduría, a prueba: inician los simulacros para las elecciones del 8 de marzo

Política

Otro golpe para el candidato Roy Barreras: Camilo Romero también se bajó de la consulta del Frente por la Vida, tras encuentro con Iván Cepeda

Política

Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

Política

Senador Carlos Julio González, preocupado por las cifras “alarmantes” de cáncer en Colombia: “La enfermedad no puede seguir siendo una batalla silenciosa”

Política

Gobierno de Donald Trump entregó vehículos blindados a Colombia y Gustavo Petro reveló a dónde serán enviados

Política

Gustavo Petro reveló su fórmula secreta para “no irse” del Gobierno: la declaración llamó la atención

Política

Expresidente Uribe llamó “mansurrón” a Petro por mencionarlo en publicación en X: “Muchos parecidos tienen Cepeda y usted”

Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Y avanzó en la publicación: “El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos”.

“Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”, recalcó Petro.

En otro mensaje, el jefe de Estado afirmó: “No me pongan en estas, amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta, volveré a votar”.

Frente al golpe que recibió Cepeda, trascendió que los magistrados del CNE negaron la ponencia de las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, y del magistrado Álvaro Echeverry, cercanos a Gustavo Petro, quienes inicialmente consideraron que Cepeda estaba habilitado para participar en la próxima consulta, pese a que había resultado ganador de una consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.

¿Cuánto cobran los asesores de Roy Barreras y Sergio Fajardo? Gustavo Bolívar habla de “billete grande” y revela montos tras hacer “cotizaciones”

A su turno, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, publicó en sus redes sociales su estrategia, la cual consiste en presentar una denuncia penal, luego del concepto que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo dejó por fuera de la consulta de la izquierda, programada para el próximo 8 de marzo, entre Roy Barreras, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo. Camilo Romero se bajó de la consulta Frente por la Vida tras encuentro con Iván Cepeda

