Gustavo Petro reveló su fórmula secreta para “no irse” del Gobierno: la declaración llamó la atención

Finalizó la agenda que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en Washington, Estados Unidos, en donde sostuvo un encuentro con su homólogo de ese país, Donald Trump, y participó de otros eventos.

Sin embargo, en una intervención que hizo el mandatario colombiano, antes de finalizar su viaje, reveló lo que sería su fórmula secreta para “no irse” del Gobierno.

Gustavo Bolívar destapa supuesto plan de Roy Barreras contra Iván Cepeda: “Hay rumores”

Cabe recordar que el jefe de Estado termina su mandato el próximo 7 de agosto de 2026, según lo establece la Constitución Política.

“Ustedes aquí aplaudieron el que no me vaya del Gobierno, pero es que hay una forma de no irse de un Gobierno, que no es con la presencia física sino es profundizando el programa del gobierno a través de la fuerza que tenga la capacidad de profundizarlo”, expresó Gustavo Petro.

Así mismo, manifestó: “Entonces en Colombia hay dos fuerzas; la fuerza que quiere profundizar lo que se ha hecho en este Gobierno y la fuerza que quiere devolvernos otra vez a la época en donde teníamos una tasa de mortalidad infantil de las más altas de América Latina y de pobreza de las más altas. Decidamos, decidan libremente los colombianos”.

“Pero no con trampas, como está haciendo el Consejo Nacional Electoral, tratando de silenciar y excluir a unos y dividirlos, y pasarle todo el billete público que habíamos pasado. El presupuesto de elecciones exclusivamente es a los amigos y amigas del señor expresidente Duque, que quieren regresar a Palacio porque siempre les encantó vivir en ese Palacio, que a mí lamentablemente me disgusta y muchísimo”, afirmó el mandatario en una aguda crítica de las recientes decisiones del CNE, que ha golpeado al candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, al no dejarlo participar de la consulta del próximo 8 de marzo del Frente por la Vida.