Gustavo Petro reconoció fracturas en la izquierda tras decisión del CNE contra Iván Cepeda: “Tienen que unirse, les están tocando el ego y la soberbia”

El presidente Gustavo Petro no podía ser ajeno a la grieta que se generó en la izquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de tumbar, jurídicamente, la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo porque participó en la consulta de octubre de 2025.

Petro, desde Washington, se dirigió a la izquierda y sectores progresistas, antes de rematar su gira diplomática y envió un contundente mensaje de unión.

“Yo lo único que digo es que los que quieran seguir tienen es que unirse”, afirmó con tono de molestia y llamado de atención.

“Les están tocando el ego, la soberbia, divídanse porque como siempre ustedes se divide, pues divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento para que Iván Duque entre de nuevo, a través de sus amigos, a la Casa de Nariño”, dijo el jefe de Estado.

Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales. Foto: Semana

Petro no precisó a quién enviaba su mensaje, pero, a juicio de varios sectores políticos, estaba dirigido al candidato presidencial Roy Barreras, quien insiste en seguir adelante con el Frente Amplio, pese a que la izquierda se rebeló, se distanció de él y le pidió tajantemente que desistiera de la consulta de marzo de 2026.

Al contrario, le solicitó que, tras sus más recientes resultados en las encuestas, cuyas cifras no son favorables, se uniera a Iván Cepeda, quien puntea en los sondeos de opinión.

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA confirmó que, pese a la petición de Gustavo Petro sobre la necesidad de una unión, casi urgente, Roy Barreras, por su propio camino, termina de estructurar el Frente por la Vida con el que promete competirle en marzo a la Gran Consulta por Colombia, el grupo de nueve candidatos de derecha y centroderecha que llevan más de seis meses en una campaña presidencial por el país.

Este viernes, 6 de febrero, Roy Barreras revelará los nombres de los candidatos que me dirán fuerzas con él en la consulta que, según él, es de izquierda y centroizquierda.

Las identidades no se conocen, al menos en las primeras horas de la mañana de hoy, pero uno de los candidatos más seguros es el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había mostrado el interés de medirse en las urnas en marzo.

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA. Foto: Presidencia

También el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien el Consejo Nacional Electoral le dio oxígeno y lo habilitó para participar en la consulta del Frente Amplio, pese a que su fotografía ya había aparecido en la del Pacto Histórico, en octubre de 2026.

El excanciller y exministro Luis Gilberto Murillo podría hacer parte de esta consulta, pero personas cercanas a él estiman que, posiblemente, vaya directamente a la primera vuelta presidencial en marzo.

Roy Barreras anunció que en el abanico de candidatos estará un exconstituyente, cercano al presidente Gustavo Petro.

Aunque no ha revelado su identidad, no se descarta que sea Héctor ‘Tico’ Pineda Salazar, coordinador de la campaña de Roy Barreras en Atlántico, y además amigo personal del presidente Gustavo Petro.

Los nombres de otras dos mujeres que harían parte de la consulta tampoco se conocen.