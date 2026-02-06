Política

Roy Barreras destapará sus cartas este viernes y oficializará las candidaturas que harán parte del Frente por la Vida: estos son los nombres que suenan

El candidato presidencial seguirá adelante en su intento de medirse en marzo, pese a la oposición de la izquierda.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Roy Barreras. Bogotá Agosto 21 de 2025.
Roy Barreras. Bogotá Agosto 21 de 2025. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Contra todo pronóstico, el candidato presidencial Roy Barreras expondrá su suerte en la carrera por la Casa de Nariño este viernes, 6 de febrero, cuando vence el plazo para inscribir en la Registraduría a los aspirantes que se medirán en las consultas del 8 de marzo.

Aunque la izquierda le ha pedido insistentemente a Barreras que desista de la consulta del Frente por la Vida porque Iván Cepeda no estará, luego de que el Consejo Nacional Electoral anulara su inscripción, él seguirá adelante.

Ni siquiera atenderá el llamado del presidente Gustavo Petro, quien pidió desde Estados Unidos en la noche de este jueves, 5 de febrero, unidad.

“Los que quieran seguir tienen que unirse. Les están tocando el ego, la soberbia. Divídanse, porque, como siempre, ustedes se dividen. Háganlo otra vez, a ver si dejan un pavimento para que Iván Duque entre de nuevo a través de sus amigos de la Casa de Nariño”, advirtió el jefe de Estado.

Se desconoce la hora en la que Roy Barreras presentará oficialmente a sus candidatos al Frente por la Vida, pero, tal como lo advirtió recientemente, lleva horas intensas tratando de convencer a distintas figuras políticas de hacer parte de su coalición, que promete competirle a la Gran Consulta por Colombia, la cual concentra a los candidatos de derecha y centroderecha.

SEMANA conoció que el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está decidiendo si sigue en el Frente por la Vida, pero lo más probable es que lo haga.

Juan Fernando Cristo
Juan Fernando Cristo Foto: En Marcha

Igual ocurre con el excanciller Luis Gilberto Murillo, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos y amigo personal de Roy Barreras. Este medio confirmó que ambos han estado dialogando en las últimas horas, pero el exdiplomático no ha confirmado su participación.

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.
Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro. Foto: X (@LuisGMurillo)

Otro de los aspirantes será el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien el Consejo Nacional Electoral decidió habilitar, contra todo pronóstico, para que participe en la consulta de marzo, pese a que su fotografía apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025, junto a Iván Cepeda.

Quintero, quien había contemplado el nombre de su esposa, Diana Osorio, como candidata, medirá fuerzas en esa consulta. Y, según amigos cercanos, promete llevarse los votos de la izquierda radical, cercana a Iván Cepeda, que hoy mira con desconfianza a Roy Barreras y lo señala de estar detrás de la decisión del CNE de anular su inscripción a la consulta.

“De tanto batallar muchas veces se olvida lo importante: la familia, los amigos y compartir los pequeños momentos. Vamos a empezar de cero y a hacerlo diferente”, anunció Quintero a través de redes sociales.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Roy Barreras anunció que en el abanico de candidatos estará un exconstituyente, cercano al presidente Gustavo Petro.

Aunque no ha revelado su identidad, no se descarta que sea Héctor ‘Tico’ Pineda Salazar, coordinador de la campaña de Roy Barreras en Atlántico y, además, amigo personal del presidente Gustavo Petro.

El exembajador de Colombia en el Reino Unido habla de dos mujeres, pero sus nombres se conocerán este viernes.

La insistencia de Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida es un verdadero desafío a la izquierda radical, que ya le mostró los dientes y marcó distancia.

Su objetivo es que el 9 de marzo, un día después de la consulta, se firme un acuerdo con Iván Cepeda para llevar a la primera vuelta un candidato único.

