Daniel Quintero podrá hacer parte de la consulta del Frente por la Vida. Contra todo pronóstico, SEMANA conoció que siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra un voto negativo, decidieron habilitarlo para participar en este proceso.

El tribunal electoral se encuentra preparando la resolución con la que notificará al exalcalde de Medellín, quien buscaba medirse el 8 de marzo.

El argumento principal para tomar esa decisión sería que Quintero renunció antes de que se llevara a cabo la consulta. “Resulta determinante que el ciudadano Daniel Quintero Calle manifestó de manera expresa, oportuna y escrita su falta de consentimiento y aceptación respecto de cualquier inscripción o postulación que no se realizara en su condición de integrante del Movimiento Político Pacto Histórico, negando haber autorizado su participación como precandidato avalado por los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano”, establece el documento conocido por esta revista.

Quintero había intentado inscribirse ante la Registraduría. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, para el CNE, Quintero tomó la decisión “libre y consciente” de no medirse en ese proceso interno ni depender del resultado de la consulta del 26 de octubre.

“La ausencia de aceptación del aval y la negación expresa de la inscripción impiden atribuir al ciudadano la condición de participante del referido mecanismo democrático”, estableció el CNE.

Y agregaron: “En consecuencia, no resulta jurídicamente viable afirmar que el ciudadano Daniel Quintero Calle haya participado en la consulta del 26 de octubre de 2025, toda vez que su inscripción inicial fue contingente, condicionada y posteriormente desconocida, y no se consolidó en una participación real, voluntaria y sostenida dentro del proceso consultivo”.

Se trata de una decisión que es contraria a lo que había determinado la Registraduría, que le había negado en dos ocasiones que Quintero pudiera participar de ese proceso. De todas maneras, el registrador nacional Hernán Penagos le había pedido al CNE pronunciarse de fondo sobre esa posibilidad.

Daniel Quintero podrá hacer parte de la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Aunque algunos consideran que se podría desencadenar un choque entre ambas entidades, puede que la Registraduría termine acatando la decisión del CNE y permita que Quintero haga parte de ese proceso.

La resolución se da luego de que en las últimas horas el tribunal electoral determinara que Iván Cepeda no podrá participar en esa consulta, pues ya había sido elegido como el candidato del Pacto Histórico en la consulta que hizo ese sector el pasado 26 de octubre. A diferencia del exalcalde de Medellín, él sí hizo parte de ese proceso.

Por ahora, Quintero no se ha pronunciado sobre esa decisión, pero, de querer participar en la consulta del 8 de marzo, podría apoyar la idea que está planteando Roy Barreras, junto a otros candidatos, de seguir adelante con ese proceso.