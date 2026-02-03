Política

Daniel Quintero podría regresar a la carrera por la Presidencia: ponencia del CNE lo autoriza para participar en la consulta de la izquierda

El Consejo Nacional Electoral tomará la última palabra sobre la eventual candidatura de Daniel Quintero. La ponencia lo beneficia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 12:41 a. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Los mismos magistrados que avalan la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda también emitieron una ponencia favorable para Daniel Quintero: podría regresar a la contienda por la Casa de Nariño.

El documento tiene las firmas de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanos al petrismo. El contenido será discutido en la sala plena del CNE antes del 6 de febrero, aunque le han dado prioridad al expediente de Iván Cepeda.

En dicho texto se lee: “Ordenar a la Registraduría que, en el marco de sus competencias legales y regladas, proceda a la inscripción de la candidatura del ciudadano Daniel Quintero Calle para participar en la consulta denominada ‘Frente por la Vida’, a celebrarse el 8 de marzo de 2026”.

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

La advertencia que se promueve en la ponencia es que el aval de Quintero Calle se le podría dar, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, “absteniéndose de rechazar dicha inscripción con fundamento en una supuesta participación del ciudadano en la consulta realizada el 26 de octubre de 2025”.

Política

Ciudadanos se retractan tras señalamientos difamatorios en contra de Cathy Juvinao: “El ataque sistemático del petrismo”

Política

Temas clave que marcarán el debate de la Gran Consulta por Colombia

Política

Iván Cepeda enciende las alarmas por 15 listas a la Cámara de Representantes: “Se pretende anular”

Política

Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

Política

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Política

La petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump sobre la Toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

Política

Petro revela lo que hizo cuando le regalaron la famosa gorra de Trump: “Para él muy chistoso, para mí muy serio”

Política

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Política

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

Política

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

Como se recordará, la Registraduría negó la inscripción del exalcalde de Medellín en la consulta presidencial porque ya había participado en la del Pacto Histórico el año pasado, siendo derrotado por Iván Cepeda. No obstante, la ponencia del CNE hizo una nueva interpretación de la situación que beneficiaría al exmandatario.

En un apartado del archivo, conocido por SEMANA, se describió: “No resulta jurídicamente viable afirmar que el ciudadano Daniel Quintero Calle haya participado en la consulta del 26 de octubre de 2025, toda vez que su inscripción inicial fue contingente, condicionada y posteriormente desconocida, y no se consolidó en una participación real, voluntaria y sostenida dentro del proceso consecutivo”.

Candidatura de Iván Cepeda: CNE analizará manifestación de impedimento de conjuez clave en el proceso

Este archivo será discutido por el CNE. En el escenario de que se imponga la mayoría y no avale su inscripción, él daría un paso al costado y podría reemplazarlo en la consulta su esposa, Diana Osorio. No obstante, en su campaña política creen que se impondrá este nuevo concepto que le da oxígeno a su participación electoral.

Más de Política

Estas personas que atacaron a la congresista llegaron a un acuerdo y fueron claros con su mensaje.

Ciudadanos se retractan tras señalamientos difamatorios en contra de Cathy Juvinao: “El ataque sistemático del petrismo”

Temas clave que marcarán el debate de la Gran Consulta por Colombia

Temas clave que marcarán el debate de la Gran Consulta por Colombia

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero podría regresar a la carrera por la Presidencia: ponencia del CNE lo autoriza para participar en la consulta de la izquierda

Iván Cepeda Castro

Iván Cepeda enciende las alarmas por 15 listas a la Cámara de Representantes: “Se pretende anular”

Gustavo Petro y dedicatoria que le hizo Donald Trump

Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Petro y Trump este martes, 3 de febrero. Primer encuentro

La petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump sobre la Toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026

Petro revela lo que hizo cuando le regalaron la famosa gorra de Trump: “Para él muy chistoso, para mí muy serio”

Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

Abelardo de la Espriella habló de su fórmula vicepresidencial y respondió sobre María Fernanda Cabal: “Le pido al Espíritu Santo que me ilumine”

Seguidores del presidente, Gustavo Petro, reunidos el 3 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras él visitaba en Washington a Donald Trump, mandatario de los estadounidenses

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

Noticias Destacadas