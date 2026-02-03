Los mismos magistrados que avalan la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda también emitieron una ponencia favorable para Daniel Quintero: podría regresar a la contienda por la Casa de Nariño.

El documento tiene las firmas de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanos al petrismo. El contenido será discutido en la sala plena del CNE antes del 6 de febrero, aunque le han dado prioridad al expediente de Iván Cepeda.

En dicho texto se lee: “Ordenar a la Registraduría que, en el marco de sus competencias legales y regladas, proceda a la inscripción de la candidatura del ciudadano Daniel Quintero Calle para participar en la consulta denominada ‘Frente por la Vida’, a celebrarse el 8 de marzo de 2026”.

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

La advertencia que se promueve en la ponencia es que el aval de Quintero Calle se le podría dar, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, “absteniéndose de rechazar dicha inscripción con fundamento en una supuesta participación del ciudadano en la consulta realizada el 26 de octubre de 2025”.

Como se recordará, la Registraduría negó la inscripción del exalcalde de Medellín en la consulta presidencial porque ya había participado en la del Pacto Histórico el año pasado, siendo derrotado por Iván Cepeda. No obstante, la ponencia del CNE hizo una nueva interpretación de la situación que beneficiaría al exmandatario.

En un apartado del archivo, conocido por SEMANA, se describió: “No resulta jurídicamente viable afirmar que el ciudadano Daniel Quintero Calle haya participado en la consulta del 26 de octubre de 2025, toda vez que su inscripción inicial fue contingente, condicionada y posteriormente desconocida, y no se consolidó en una participación real, voluntaria y sostenida dentro del proceso consecutivo”.

Candidatura de Iván Cepeda: CNE analizará manifestación de impedimento de conjuez clave en el proceso

Este archivo será discutido por el CNE. En el escenario de que se imponga la mayoría y no avale su inscripción, él daría un paso al costado y podría reemplazarlo en la consulta su esposa, Diana Osorio. No obstante, en su campaña política creen que se impondrá este nuevo concepto que le da oxígeno a su participación electoral.