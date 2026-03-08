Política

Daniel Quintero revela si apoyará a Roy Barreras tras perder en la consulta y dice quién fue el gran ganador de las elecciones

El exalcade le agradeció a cada una de las personas que lo apoyó y le mostró confianza con su voto.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 7:42 p. m.
Daniel Quintero y Roy Barreras.
Daniel Quintero y Roy Barreras. Foto: Semana

Daniel Quintero se pronunció después de perder con Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida y dijo si lo apoyará de cara a lo que serán las elecciones a la Presidencia.

A través de su cuenta de X, el exalcalde de Medellín le agradeció a las personas que lo acompañaron en este camino y a quienes votaron por él este domingo, 8 de marzo. “Gracias a la gente que votó por nosotros sin plata, sin maquinarias”, señaló.

Lo hicieron por convicción y porque creen, como yo, que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, agregó.

daniel quintero Candidato presidencial
Daniel Quintero, exalcade de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA
Quintero afirmó que, tal y como lo menciona la ley, apoyará desde este momento al exembajador de Colombia en Reino Unido. “Lo acompañaré como ordena la ley”, comentó.

En ese sentido, expresó que lo único que espera es que Barreras ahora se encargue de unir a varios sectores políticos y sociales, de cara a la batalla que se tendrá en los comicios del próximo 31 de mayo.

Hubo un mensaje del exmandatario local que llamó la atención: sostuvo que, más allá de los resultados, hay dos ganadores que no se discuten: Petro y la colectividad que representa.

El ganador de esta consulta, hay que decirlo de forma clara, es el presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo, mi objetivo será siempre el mismo”, concluyó.

Roy Barreras, tras fracaso de su consulta, arremete contra Gustavo Petro: “Error estratégico, presidente, se lo advertí”

Las palabras de Quintero han llamado la atención, pues muchos recuerdan que tuvo fuertes diferencias con Roy Barreras y que, incluso, en su momento se dijo que él era el candidato que tenía el presidente Petro, pero todo cambió tras la consulta que ganó Iván Cepeda y en la que el exalcalde no participó.

Más allá de la victoria de Barreras, ha quedado claro que hay una gran diferencia frente al apoyo que ha recibido Cepeda, quien sacó un número importante de votos hace algunos meses.

Ahora, habrá que ver cómo avanza la campaña de cada uno de cara a la primera vuelta presidencial, cuyo panorama ―muy seguramente― cambiará por la victoria aplastante que tuvo Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia.

