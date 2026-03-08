POLÍTICA

Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida, pero su baja votación no le alcanza para competirle a Iván Cepeda en la izquierda

Aunque el exembajador de Colombia en Reino Unido le ganó el pulso al exalcalde de Medellín, la votación de la consulta no fue la mejor y lo pone en aprietos para una eventual alianza con Cepeda.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 6:40 p. m.
Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida.
Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

Roy Barreras se convirtió en el ganador de la consulta del Frente con escasos 175.081 votos y sacó más de 20.000 respaldos frente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, según el 72 % de las mesas informadas por parte de la Registraduría.

Aunque el exdiplomático triunfó en las urnas, la diferencia con Quintero no fue estrepitosa. Al fin y al cabo, el segundo aterrizó en esa consulta en el cierre de las inscripciones por parte de la Registraduría, es decir, hace menos de dos meses, y realizó una campaña digital y contrarreloj.

Consulta frente por la vida
Roy Barreras y Daniel Quintero. Foto: SEMANA

Barreras no contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien promovió entre las bases de la izquierda no votar la consulta del Pacto por la Vida. Tampoco del Pacto Histórico que, contrario a lo que él contemplaba, cerró las filas alrededor de la candidatura de Iván Cepeda. Él, quien adelantó una campaña desafiante, se refugió en algunos partidos políticos tradicionales como La U, que le apoyaron sin mayor aspaviento.

Quintero, por su parte, hizo una campaña mediática, de redes sociales y con mensajes contundentes y, en algunos casos, agresivos.

ELECCIONES 2026
El candidato presidencial Roy Barreras. Foto: Sebastian Castillo

La primera tarea que tendrá Barreras es acercar a Daniel Quintero, con quien sostuvo profundas diferencias en las últimas semanas. De paso, garantizar que el líder paisa cumpla los acuerdos y lo respalde políticamente en la primera vuelta presidencial.

El país no olvida la recta final de la campaña estuvo enmarcada por fuertes tensiones entre Quintero y Barreras. Esta semana circuló en redes sociales un video que, al parecer, adelantó la campaña de Barreras, donde se observaron alacranes, lombrices y serpientes metidas dentro de peceras de cristal. Luego, apareció el expresidente del Congreso asegurando que hay cosas “que hay que hacer” y que él sabe “cómo hacerlas”.

daniel quintero Candidato presidencial
Daniel Quintero, el perdedor de la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Quintero, visiblemente molesto por el alcance del video, no se quedó callado. “Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”, respondió.

La otra tarea que tendrá Roy Barreras es acercarse a Iván Cepeda, con quien no tiene una comunicación fluida desde que él desobedeció a Gustavo Petro y participó de la consulta del Frente por la Vida. Ambos tendrán que examinar cuál es el camino a seguir.

Barreras había planteado que él, si obtenía más votos que los que obtuvo Cepeda en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025, buscaría ser el candidato y Cepeda su fórmula vicepresidencial, pero los resultados de las urnas este domingo desfavorecen estrepitosamente al exembajador.

Cepeda consiguió 1.520.287 votos el 26 de octubre de 2025 y Barreras obtuvo más de 175.000 respaldos, según el 72 % de las mesas informadas.

Como si fuera poco, la consulta del Pacto Histórico contó con el respaldo de 2.700.000 votos. Y la del Frente por la Vida, más de 407.000 respaldos. De hecho, la Consulta de las Soluciones, de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con menos presencia en medios de comunicación, le ganó por más de 20.000 votos hasta las 6:32 p. m. de la tarde de este domingo.

En otras palabras, Roy Barreras no tiene mayor campo de acción para negociar una eventual alianza con Iván Cepeda. Y se desconoce si, pese a su resultado, aguantará su candidatura a la primera vuelta presidencial. O, si al contrario, paga la millonaria multa al Estado y se adhiere a otra candidatura.

