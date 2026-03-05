A horas de las consultas a la Presidencia, se filtró un video que habría grabado la campaña de Roy Barreras, pero que jamás publicó, en el que el candidato invita a que le apoyen en la elección de este 8 de marzo.

En el material audiovisual se muestran piezas oxidadas, alacranes, lombrices y serpientes metidas dentro de peceras de cristal. Luego, aparece el exembajador y expresidente del Congreso asegurando que hay cosas “que hay que hacer” y que él sabe “cómo hacerlas”.

“Moví los engranajes para hacer posible la elección de Petro para que el progresismo tuviera su primera oportunidad en Colombia. Ahora haré lo necesario para que el cambio continúe”, afirma Roy.

El clip termina con la voz de un narrador invitando a votar por el candidato en la consulta del Frente Amplio en la que él se medirá con otros cuatro candidatos, entre los que está el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Aunque ese material jamás se divulgó en medios de comunicación y redes sociales, fue filtrado por la campaña de Quintero, quien es el principal contendiente de Roy en la consulta del progresismo.

“Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos, ni en esta, ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”, le dijo Quintero.

Roy respondió a los señalamientos que le hizo Quintero de “tener las manos sucias”, acusándolo de ser él quien se dejó manchar por la política: “Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno: 37 de sus funcionarios están imputados, inhabilitados y la Fiscalía señaló al equipo de Quintero como Grupo Delincuencial Organizado” (GDO). El que no lo conozca, que lo compre”.

Si bien Roy fue una ficha clave para que Quintero reviviera su campaña presidencial dentro del Consejo Nacional Electoral, las recientes encuestas mostraron que el exalcalde de Medellín lidera las encuestas en dicha consulta.

Ambos candidatos están en un mano a mano por el primer puesto de la consulta de este 8 de marzo.