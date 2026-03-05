Entrevista

Nelly Patricia Mosquera quiere llegar a la Cámara para defender a los pacientes: “Uno sabe que la espera mata”

La candidata a la Cámara del Centro Democrático es sobreviviente de cáncer y asegura que la espera mata a los pacientes.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 11:33 a. m.
Nelly Patricia Mosquera, candidata a a Cámara del Centro Democrático.
Nelly Patricia Mosquera, candidata a a Cámara del Centro Democrático. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Por qué quiere representar a Bogotá en la Cámara?

Nelly Patricia Mosquera (N. M.): Hay tres motivos. El primero es prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en los parques y en el espacio público; segundo, como sobreviviente de cáncer, mi tarea será eliminar las barreras para la atención de los pacientes, sobre todo de las mujeres; tercero, para resisbenizar a Bogotá y trabajar para que los subsidios lleguen a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a sus cuidadores.

SEMANA: Una de sus banderas es el tratamiento a las personas con cáncer. En estos últimos años se ha dificultado el acceso al sistema de salud. ¿Cuáles son los puntos más graves que han tenido que padecer quienes están en tratamiento como consecuencia de la crisis?

N. M.: Quienes padecemos cáncer, lo más difícil que enfrentamos es estar frente a una cantidad enorme de autorizaciones que, en su mejor momento, se demoran 15 días hábiles. El problema es que los pacientes que hemos padecido cáncer cada 21 días calendario tenemos que recibir la quimio, lo que significa que, si las autorizaciones se demoran, la quimio no se puede realizar y ahí sucede lo que conocemos como metástasis.

Política

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Política

Ricardo Arias quiere llegar a la Cámara por Bogotá: “Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad”

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

Política

Reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se adelantó para el próximo 13 de marzo: el encuentro será en Cúcuta

El Debate

¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

Política

“Alacranes, culebras y manos sucias”: estalla crisis por polémico video de Roy Barreras

Política

“Enfermo narciso”: oposición a Petro estalla porque actuó en película financiada por el Estado. “¿Qué pasaría si fuera Duque?"

Medellín

Con más de 13.000 soldados, Séptima División del Ejército reforzará seguridad electoral en el noroccidente de Colombia

Nación

Presidente de la Corte Suprema de Justicia envió enfático mensaje para que no se emitan discursos de violencia en elecciones

El Debate

“¿La política tiene que llevar a matarnos?”: Hernán Penagos recordó tragedia de Gamarra por la “desinformación”

Jorge Iván Mina, candidato a la Cámara afro: “Los representantes no tuvieron una agenda étnica”

SEMANA: Esto significa que las personas terminan en un riesgo mayor de fallecer por las demoras del sistema…

N. M.: Así es. No solo por las demoras de las autorizaciones para las quimios, sino también para los exámenes de diagnóstico que deben ser autorizados y para los que los médicos necesitan un tiempo de análisis. En todo ese lapso corren meses y ahí es cuando la gente, desafortunadamente, no alcanza a salvarse por la demora en la aplicación del medicamento.

SEMANA: Usted ha padecido el sistema de salud. En este momento, ¿qué es lo más difícil para un paciente?

N. M.: Lo más es que te llenen de información que no entiendes, que no tengan piedad de lo que te están diciendo, que simplemente te traten como un paciente más al que le toca entender a las malas, pero lo más triste es la demora en los procedimientos porque uno sabe que la espera es lo que lo mata.

Jairo Hortúa propone reforma al sistema electoral para que los senadores sean votados por regiones

SEMANA: Hay quienes dicen que sienten un maltrato psicológico porque, al saber que hay una crisis en salud, todo es más complejo mentalmente…

N. M.: Sí. Es muy difícil. Hay EPS que lo acompañan a uno con el tema psicológico y el dolor, pero el procedimiento que tienes que hacer para llegar a que te atiendan es lo que te mata. La ‘contratitis’ que tienen con los médicos de cada dos y tres meses hace que los pacientes no podamos tener continuidad en los tratamientos.

SEMANA: Hablemos de tareas específicas. Si usted llega al Congreso, ¿cuáles serían los puntos que promovería de manera urgente?

N. M.: Eliminar las autorizaciones de las EPS para pacientes con cáncer, y también cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de niños y niñas en Colombia.

Habla Jonathan Silva, candidato de Salvación Nacional, libra una lucha contra el cambio de género en Colombia

SEMANA: El Centro Democrático quiere recuperar el control de la Cámara. ¿Cómo ve la proyección del partido en Bogotá?

N. M.: La veo muy bien. Creo que Colombia tiene que felicitar y premiar a quienes hacemos parte del Centro Democrático porque fuimos el partido más coherente y más juicioso en oposición. Trabajamos durante estos cuatro años para darle los mejores resultados a Colombia y ha demostrado que es un partido serio y coherente. Hemos preparado a los mejores senadores y representantes en todo el país para que tengamos un Congreso decente, coherente y trabajador.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Ricardo Arias Macias, candidato a la Cámara por Bogotá de Colombia Justa Libres.

Ricardo Arias quiere llegar a la Cámara por Bogotá: “Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

Reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se adelantó para el próximo 13 de marzo: el encuentro será en Cúcuta

Los tarjetones que encontrarán los colombianos este 8 de marzo de 2026

¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

El candidato a la Presidencia, Daniel Quintero, filtró un video que habría grabado su contendor, Roy Barreras, pero que la campaña del exembajador jamás publicó.

“Alacranes, culebras y manos sucias”: estalla crisis por polémico video de Roy Barreras

Luis Ernesto Gómez, Luis Felipe Henao, Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Andrés Forero.

“Enfermo narciso”: oposición a Petro estalla porque actuó en película financiada por el Estado. “¿Qué pasaría si fuera Duque?"

ED 2271

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

Noticias Destacadas