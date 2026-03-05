SEMANA: ¿Por qué quiere representar a Bogotá en la Cámara?

Nelly Patricia Mosquera (N. M.): Hay tres motivos. El primero es prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en los parques y en el espacio público; segundo, como sobreviviente de cáncer, mi tarea será eliminar las barreras para la atención de los pacientes, sobre todo de las mujeres; tercero, para resisbenizar a Bogotá y trabajar para que los subsidios lleguen a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a sus cuidadores.

SEMANA: Una de sus banderas es el tratamiento a las personas con cáncer. En estos últimos años se ha dificultado el acceso al sistema de salud. ¿Cuáles son los puntos más graves que han tenido que padecer quienes están en tratamiento como consecuencia de la crisis?

N. M.: Quienes padecemos cáncer, lo más difícil que enfrentamos es estar frente a una cantidad enorme de autorizaciones que, en su mejor momento, se demoran 15 días hábiles. El problema es que los pacientes que hemos padecido cáncer cada 21 días calendario tenemos que recibir la quimio, lo que significa que, si las autorizaciones se demoran, la quimio no se puede realizar y ahí sucede lo que conocemos como metástasis.

SEMANA: Esto significa que las personas terminan en un riesgo mayor de fallecer por las demoras del sistema…

N. M.: Así es. No solo por las demoras de las autorizaciones para las quimios, sino también para los exámenes de diagnóstico que deben ser autorizados y para los que los médicos necesitan un tiempo de análisis. En todo ese lapso corren meses y ahí es cuando la gente, desafortunadamente, no alcanza a salvarse por la demora en la aplicación del medicamento.

SEMANA: Usted ha padecido el sistema de salud. En este momento, ¿qué es lo más difícil para un paciente?

N. M.: Lo más es que te llenen de información que no entiendes, que no tengan piedad de lo que te están diciendo, que simplemente te traten como un paciente más al que le toca entender a las malas, pero lo más triste es la demora en los procedimientos porque uno sabe que la espera es lo que lo mata.

SEMANA: Hay quienes dicen que sienten un maltrato psicológico porque, al saber que hay una crisis en salud, todo es más complejo mentalmente…

N. M.: Sí. Es muy difícil. Hay EPS que lo acompañan a uno con el tema psicológico y el dolor, pero el procedimiento que tienes que hacer para llegar a que te atiendan es lo que te mata. La ‘contratitis’ que tienen con los médicos de cada dos y tres meses hace que los pacientes no podamos tener continuidad en los tratamientos.

SEMANA: Hablemos de tareas específicas. Si usted llega al Congreso, ¿cuáles serían los puntos que promovería de manera urgente?

N. M.: Eliminar las autorizaciones de las EPS para pacientes con cáncer, y también cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de niños y niñas en Colombia.

SEMANA: El Centro Democrático quiere recuperar el control de la Cámara. ¿Cómo ve la proyección del partido en Bogotá?

N. M.: La veo muy bien. Creo que Colombia tiene que felicitar y premiar a quienes hacemos parte del Centro Democrático porque fuimos el partido más coherente y más juicioso en oposición. Trabajamos durante estos cuatro años para darle los mejores resultados a Colombia y ha demostrado que es un partido serio y coherente. Hemos preparado a los mejores senadores y representantes en todo el país para que tengamos un Congreso decente, coherente y trabajador.