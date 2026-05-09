Abelardo de la Espriella denuncia nuevas amenazas en su contra: estarían planeando un atentado con francotirador

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, denunció que recibió, en las últimas horas, información sobre un posible atentado que estarían planeando en su contra.

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“Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador”, denunció De la Espriella.

Además, aseguró que la información suministrada por la fuente de inteligencia “apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la preparación”.

El candidato presidencial aseguró que que este tipo de hechos no podían tomarse como un simple rumor y que, por el contrario, se trataba de una amenaza real en su contra y contra la democracia y la libertad del país.

“No es casualidad, esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el Gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”, señaló el aspirante a la Casa de Nariño.

También responsabilizó de este tipo de amenazas a los perfilamientos y la campaña de desprestigio en su contra, “alimentando el odio y el temor de la gente”, con el objetivo de “atajar el sueño de un pueblo que está liberándose”.

“A mí no me acobardan”, resaltó De la Espriella a través de un video, en donde reitera que si llega a la Presidencia de Colombia se compromete “luchar con mano de hierro contra el narcotráfico y sus aliados”.

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“Ellos premian a los delincuentes y sueltan a los peores enemigos de Colombia. Yo seguiré enfrentando a los de siempre, porque mi alianza es con el pueblo colombiano y con Dios. Por eso me quieren atajar”, indicó.

El candidato presidencial aseguró que estas amenazas es porque los bandidos que ha protegido el Gobierno “saben que perderá sus privilegios con el tigre y por eso están asustados” y recurren a este tipo de prácticas.

“Por eso alerto al país, esto es serio, no voy a callarme ni a esconderme. Como ciudadano estadounidense estoy solicitándole a la embajada de los Estados Unidos la máxima atención a mi seguridad y a la de mi familia”.

El candidato Abelardo de la Espriella pidió a la Embajada de Estado Unidos en Colombia que esté pendiente de su seguridad y la de su familia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Además de solicitar un seguimiento de Estados Unidos, también le solicitó a su equipó de seguridad que se usen todos los elementos necesarios para su protección en los próximos eventos de campaña.

“Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener... El tigre no se rinde. Yo estoy con Dios y el pueblo. Y si tengo a Dios y al pueblo, nadie puede contra mí”, sentenció.