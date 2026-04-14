Desde EE. UU. alertan que Petro pone en riesgo la relación con Colombia tras amenazas a De la Espriella y Paloma Valencia

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos por el estado de Florida, Mario Díaz-Balart, mostró su preocupación a cuenta de las amenazas que han sufrido candidatos presidenciales en Colombia, como en los casos sucedidos por Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, denunciados recientemente tras imágenes compartidas en redes sociales.

“Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE. UU. y Colombia”, manifestó el congresista republicano a través de la plataforma en crítica al gobierno nacional en medio de las elecciones presidenciales.

Luego cerró con una mención directa al episodio sufrido por ambos candidatos en redes sociales. “Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del Estado de derecho”, dijo Díaz-Balart.