Colombia despide al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el líder del partido Cambio Radical que fue candidato presidencial en dos ocasiones y ocupó diferentes cargos públicos, desde concejal hasta ministro del Gobierno.

El deceso de Vargas Lleras se confirmó en la noche del viernes después de que pasara dos meses internado en una unidad de cuidados intensivos.

Expresidentes hablan de la “mala hora para la patria” tras la muerte de Germán Vargas Lleras: “Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres”

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1:00 a. m.: Se confirma el lugar de las exequias

La velación se realizará en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos durante la tarde de este sábado 9 de mayo, desde las 3:00 p. m. y hasta las 7:00 p. m., y el domingo 10 de mayo desde las 10:00 a. m. y hasta las 6:00 p. m.