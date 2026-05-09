Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Germán Vargas Lleras fue uno de los políticos más influyentes de su generación. Entendió que las acciones pesan más que los discursos, se mantuvo firme en sus principios en medio de la adversidad y antepuso el bienestar de Colombia por encima de sus intereses personales. Mientras luchaba frente a una penosa enfermedad, pensaba en el futuro del país, lo atormentaba el avance de los grupos ilegales y arañaba el sueño de aspirar a la presidencia por tercera ocasión.

Murió este 8 de mayo en Bogotá y sus últimos días los pasó en compañía de su familia. Clemencia Vargas, su hija, fue su apoyo incondicional. Su nieto, Agustín, le brindó alegría y energía para seguir luchando. Y su hermano Enrique Vargas Lleras le dio un respiro en la vida pública y tomó la batuta de su partido mientras tomaba fuerzas para regresar.

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Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, nadaba en la política como pez en el agua. Fue concejal a los 19 años, senador en cuatro periodos consecutivos, presidente del Congreso, aspirante a la Casa de Nariño, vicepresidente, ministro y líder de Cambio Radical.

Desde el Legislativo, puso en evidencia la alianza de las Farc-EP con el régimen de Hugo Chávez y gestionó leyes que cambiaron el rumbo de la nación. En el Ejecutivo, activó el programa de edificación de viviendas subsidiadas más ambicioso de las últimas dos décadas y entregó agua potable a millones de habitantes que les costaba soñar con esa oportunidad.

Germán Vargas Lleras, su hija, Clemencia Vargas, y su nieto, Agustín. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS

En la esfera pública, él era considerado como el cerebro de la infraestructura en Colombia: planeó modernizar al país y dio pasos certeros que impulsaron la economía de varios sectores. Por ejemplo, puso en marcha la construcción de 33 autopistas 4G y la actualización de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, que abrieron las puertas del mercado nacional e internacional.

Las personas que gozaron de la confianza del exvicepresidente aseguran que él nació para el servicio público y que encontró en su familia el mayor respaldo. Sus padres, Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras de la Fuente, lo inspiraron a empujar el desarrollo del país; y el legado de su abuelo Carlos Lleras Restrepo, que gobernó entre 1966 y 1970, le abrió paso entre la opinión pública. Por sus consejos, terminó estudiando Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y más tarde se especializó en gobierno y administración pública en la Universidad Complutense de Madrid.

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Su vida pública también le robó la tranquilidad. El dirigente político fue víctima de dos atentados terroristas que le fueron atribuidos a las extintas Farc en Bogotá. En 2002 recibió en su despacho del Congreso una agenda acondicionada con un explosivo. En 2005, al término de una entrevista y mientras avanzaba con su esquema de seguridad por el norte de la ciudad, le fue activado un carro bomba. En la Jurisdicción Especial para la Paz, los excombatientes admitieron sus responsabilidades en ambos acontecimientos.

Él también se salvó de un incidente aéreo ocurrido en Nariño en noviembre de 2021. Siendo ministro de Vivienda, vivió un susto mientras se desplazaba en un helicóptero de la Policía. Cuando despegaba del municipio de Sandoná, la aeronave perdió fuerza y dio giros fuera de control antes de aterrizar bruscamente, generando lesiones en el funcionario y sus acompañantes.

El último cargo público que ocupó fue la vicepresidencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, hasta marzo de 2017. Desde abril de ese mismo año tomó las riendas de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, creada para el desarrollo colectivo de participación política y propender por una cultura democrática. Y nunca se desentendió de Cambio Radical, el partido que fundó en 1997, convertido en una de las fuerzas con mayor peso electoral en Colombia.

En 2018 fue candidato presidencial en la elección que ganó Iván Duque. Foto: COLPRENSA

Germán Vargas Lleras cobró protagonismo como opositor en la administración de Gustavo Petro y usó su experiencia para dirigir la bancada de su partido en el Senado y en la Cámara de Representantes. El consejo diario para los congresistas que lo escuchaban era que no podían renunciar a sus principios y evitar a toda costa una ruptura institucional de la que temía hiciera la izquierda. Su columna dominical en El Tiempo se convirtió en una de las más leídas e influyentes en el debate nacional. En diciembre de 2025 se distanció de la colectividad y se concentró en el tratamiento médico al que se sometió en Estados Unidos.

La última cita presencial que cumplió con los legisladores fue en noviembre del año pasado en Bogotá. Con ánimo, dio las primeras pautas para las elecciones de marzo, celebró los resultados de Cambio Radical como partido de oposición al Gobierno Petro y no descartó la posibilidad de aspirar a la Casa de Nariño en mayo de 2026. En el fondo, los asistentes a esa reunión tenían la esperanza de que se recuperaría y aceptaría competir en la elección. Los congresistas lo volvieron a ver en diciembre mediante una videollamada en la que el tema central fueron las campañas políticas. Después, la vocería la tomó su hermano Enrique Vargas Lleras.

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El primero de febrero de este año escribió la última columna de opinión en El Tiempo. Allí criticó al Gobierno Petro y mostró su preocupación por el rumbo que estaba tomando la contienda electoral: “Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias”.

Su última aparición pública tuvo lugar el 4 de marzo, cuando se difundió un video publicitario a favor de sus candidatos al Congreso: “He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo, por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Elijamos bien. Los invito a votar por las listas de Cambio Radical. Recuperemos el rumbo”.

El líder político falleció en la noche del 8 de mayo en la ciudad de Bogotá. Foto: COLPRENSA

En sus redes sociales fue activo políticamente, pero también mostró elementos de su intimidad, que guardaba con recelo. El nacimiento de su nieto, Agustín, y los momentos más personales los plasmó en sentidas fotografías. Y daba cuenta de su avance en salud; este fue el texto que escribió junto a una fotografía con su hermano Enrique: “Completamos una semana más de este tratamiento. Toda la familia muy solidaria. Esta semana la compañía fue mi hermano Enrique. Me señalan que en algunas semanas me van a permitir viajar a Bogotá por algunos días. Saludes a todos desde Houston”.

Después de una larga batalla, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó su muerte: “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”.