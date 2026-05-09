César Gaviria se pronunció tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras: este fue el mensaje

Varios sectores políticos se han pronunciado por el fallecimiento del líder político, Germán Vargas Lleras. Noticia que conmocionó a todo el país.

Uno de ellos fue el director del Partido Liberal César Gaviria. El expresidente César Gaviria lamentó que su amigo, “un hombre de estado, gran ejecutor con el que se discutía de política como de grandes obras“ haya fallecido. “Con Germán nos unían las ideas liberales, las grandes discusiones que mantuvimos sobre el estado y sobre grandes obras que logró realizar a lo largo de esta Colombia por la que juntos trabajamos en muchas ocasiones”.

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Agregó: “Sin duda es una pérdida irreparable para el país”. Enfatizó el expresidente director del Partido Liberal”.

Partido Liberal Foto: Partido Liberal

Pero también habló el presidente Gustavo Petro: “Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.

Pero no fue el único del Gobierno, también se pronunció el ministro del Interior Armando Benedetti: “Me deja muy triste la noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras. A pesar de las diferencias, siempre reconocí en él un político berraco y con mucho carácter que enfrentó con entereza cada momento de su vida.Envío un abrazo de fortaleza a su familia, amigos, seguidores y copartidarios”.

También hizo lo propio la vicepresidenta Francia Márquez: “Envío un mensaje de condolencias a la familia del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien falleció hoy en la ciudad de Bogotá”.

“Su trayectoria en la vida pública y su trabajo democrático serán recordados por sus copartidarios y por muchos colombianos que reconocen su papel en la historia política del país”, recalcó.

Y finalizó: “En este momento de duelo, acompaño con respeto y solidaridad a sus seres queridos, amistades y allegados. Paz en su memoria”.