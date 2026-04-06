El expresidente César Gaviria cuestionó la ruptura del Gobierno de Gustavo Petro con el Banco de la República después de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantara de la Junta Directiva de esa institución.

Gaviria expresó que “el ministro de Hacienda incurre en un acto que es ilegal, además de inconveniente”. La administración Petro está en desacuerdo con la subida de tasas de interés aplicada por el Banco de la República y está proponiendo cambios a la Constitución para que se ajusten los poderes que tiene esa instancia.

El expresidente asegura que el actual mandatario no tiene los votos para promover un cambio a la carta magna y cuestionó el anuncio que este hizo sobre una reunión que tendría con personas cercanas para revisar el manejo macroeconómico del país. Además, le acusa de estar buscando reemplazar las decisiones de la institución que imparte la política macroeconómica del país.

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“Hasta ahora lo que ha hecho puede ser mal visto o ilegal, pero hacia donde se dirige es a pretender reemplazar las decisiones de la junta del banco por las de un grupo de amigos de él que va a reunir. Hay un abismo. En el momento en el que se salga de lo que ha dicho la Constitución, va a incurrir en un delito”, afirmó Gaviria.

El expresidente dejó claro que el periodo presidencial de Petro está por terminar, lo que hace que no tenga tiempo para tramitar un cambio a la Constitución Política que se promulgó en 1991, un proceso que ocurrió cuando Gaviria estaba en la Casa de Nariño.

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Gaviria acusó a Ávila de estar bloqueando el funcionamiento del Banco de la República al salirse de la Junta Directiva. Sin embargo, dejó claro que Petro incurriría en un “grave delito de violar la Constitución” si intenta modificar lo que esta dice sin seguir la vía legal.

El expresidente sostuvo que el ministro de Hacienda debería renunciar si su decisión es no permanecer en la Junta Directiva del Banco de la República, instancia que tendrá una nueva reunión a finales de marzo para revisar las tasas de interés. Finalmente, el exmandatario recordó que la subida de tasas tiene una relación directa con la colocación de bonos en el exterior por parte del Gobierno.