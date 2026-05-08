Abelardo de la Espriella: “La campaña de Paloma Valencia tiene que explicar cuál es su relación con el ministro Benedetti”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la situación que reportó su contendora, Paloma Valencia, quien denunció ser víctima de la interceptación de sus comunicaciones.

El comentario de Paloma Valencia tras ponerle acordeón a Abelardo de la Espriella en un video hecho con IA

Sobre el tema, De la Espriella declaró: “La que tiene que dar explicaciones es la doctora Paloma. Si eso es cierto, es supremamente grave y que las autoridades investiguen; pero al margen de esa investigación, la campaña de la doctora Valencia tiene que explicar cuál es su relación con el ministro del interior Armando Benedetti”.

“Si eso es cierto, eso es supremamente grave, que las autoridades investiguen. Pero me parece a mí que, al margen de esa investigación, la campaña de la doctora Valencia tiene que explicar cuál es su relación con el ministro del interior @AABenedetti ”, dice @ABDELAESPRIELLA por… pic.twitter.com/LewTJVSqw1 — Mateo Piñeros (@mateopinerosv) May 9, 2026

La candidata confirmó que sus conversaciones privadas fueron extraídas por terceros y que se filtraron intercambios de mensajes con el actual jefe de la cartera del Interior.

Valencia precisó que los diálogos trataban de manera exclusiva sobre los esquemas de seguridad para ella y su familia, descartando cualquier vínculo con su campaña para llegar a la Presidencia de la República.

El abogado Jaime Lombana recibió el poder legal para radicar la denuncia oficial en la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el jurista encargado del caso, los responsables del espionaje estarían anticipando los movimientos y desplazamientos de la senadora, lo que configura un riesgo directo para su integridad física.

Esta denuncia se presenta en un escenario de confrontación política, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial programada para el próximo domingo 31 de mayo de 2026. En las redes sociales circulan versiones que indican que la interceptación tenía el objetivo de afectar la imagen de la candidata al mostrar una relación con el Gobierno.

Valencia catalogó el episodio como un hecho muy grave y exigió a las autoridades competentes identificar a los responsables de vulnerar su privacidad de manera ilegal en la recta final de la contienda electoral.