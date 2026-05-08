El comentario de Paloma Valencia tras ponerle acordeón a Abelardo de la Espriella en un video hecho con IA

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia habló con la periodista Vicky Dávila, en entrevista concedida a SEMANA. En el marco de la misma, fue consultada por los múltiples comentarios que suscitó uno de los videos que su campaña ha generado a través de la inteligencia artificial.

En este video, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella aparece a la entrada de un ascensor. En el centro, aparece ella, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, junto a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y exconcejal Juan Daniel Oviedo, y en un tercer ascensor aparece el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Paloma Valencia se sincera y revela hackeo a su celular: las 10 impactantes frases que dejó la entrevista con Vicky Dávila

Paloma Valencia denuncia que su teléfono y cuenta de Whatsapp fueron hackeados; le dio poder al abogado Jaime Lombana

El video muestra cómo las personas que inicialmente se subieron al ascensor de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda se bajan del mismo para subirse al de Paloma y Oviedo.

El asunto es que a Abelardo de la Espriella le pusieron un acordeón y las personas se bajaron, razón por la cual a Paloma Valencia se le consultó si no fue un desatino, teniendo en cuenta que el video se publicó en pleno Festival de la Leyenda Vallenata, con el acordeón como su instrumento insigne, y lo complejo que es atrapar al electorado en la Costa Caribe.

“Yo creo que lo que están diciendo es que no les gusta el acordeón, es que Abelardo no lo toca bien, aunque él canta bien”, aseguró Valencia al referirse a los críticos por utilizar el instrumento en un video electoral y en pleno Festival de la Leyenda Vallenata.

Este es el video:

Vicky Dávila también le preguntó a la candidata presidencial Paloma Valencia si le gustaba el vallenato. Y ella respondió que sí, y hasta exclamó una canción que le gusta:

“Hoy cuando de la nube te bajas, es demasiado tarde, qué vaina”, refiriéndose a Amarte más no pude, interpretada por Diomedes Díaz.

Este es el momento:

“¿Cómo va a conquistar la Costa caribe?”, le preguntó. ”En la Costa es difícil, es un voto muy cercano a Petro (Gustavo Petro, presidente de Colombia). En la Costa todo el mundo te abraza, pero sí hay un tema de dificultad en la conexión“, respondió Valencia, al sostener que, a su vez, un líder en la región también le hizo ver que “por el hecho de ser mujer” no se ha ganado al electorado. “Uno qué va a saber; yo lo que siento con la Costa es una gran empatía. Uno va allá y se siente muy feliz; la gente es muy cariñosa, es muy afectuosa; lo que pasa es que las mediciones dicen que no nos están dando el voto y ahí estamos trabajando para ganarlo”, agregó Valencia.

Sobre el video de Fuad Char, una de las personas más influyentes de la Costa Caribe, apoyando a Abelardo de la Espriella, Valencia dijo que “está muy bien”, al respetar tal decisión.

“Hay que insistir, yo voy a buscar mi mujer costeña y apoyarnos entre mujeres”, agregó Valencia, al señalar que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe se refiere a Barranquilla como una novia esquiva.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.