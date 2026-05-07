En medio de la creciente ola de inseguridad por la que atraviesan diferentes zonas del país, la candidata Paloma Valencia confirmó el asesinato de la concejala del Centro Democrático, Mileidy Villada, en el municipio de Obando, en el Valle del Cauca.

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“Queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Ovando, Valle, de nuestra concejal Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático. Vinieron en una moto y la mataron. El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición”, señaló la candidata Valencia.

En ese mismo mensaje, Valencia también arremetió contra el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y lo señaló de permanecer en silencio “mientras la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que dé la cara”, enfatizó.

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La candidata presidencial Paloma Valencia presentó sus propuestas en materia de seguridad, de cara a las próximas elecciones. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

A la voz de protesta de la candidata Paloma Valencia se sumó el rechazo de Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien aseguró que rechazan el “vil asesinato” de la presidenta del concejo de ese municipio.

Además, Vallejo le extendió una pregunta al Gobierno nacional: “¿Hasta cuándo va a permitir que nos sigan asesinando a los miembros del partido de la oposición?”.

Gabriel Vallejo director del Centro Democrático Bogota febrero 8 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y siguió: “A la familia de Mileidy, un mensaje de solidaridad: no descansaremos hasta hallar la verdad, a los responsables y que se haga justicia”.