Paloma Valencia se sincera y revela hackeo a su celular: las 10 impactantes frases que dejó la entrevista con Vicky Dávila

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, atendió una entrevista con Vicky Dávila en SEMANA que generó revuelo entre la opinión pública.

La candidata habló de sus confrontaciones con Abelardo de la Espriella, sus visiones sobre Iván Cepeda, su defensa a la alianza con partidos políticos tradicionales, su relación con María Fernanda Cabal y denunció que su teléfono fue hackeado.

Estas son las diez frases que marcaron la conversación este 6 de mayo:

Enfrentamientos con Abelardo de la Espriella

Vicky Dávila indagó a Valencia sobre las confrontaciones públicas que ha tenido con el candidato Abelardo de la Espriella, cuya tensión ha aumentado en los últimos días.

“Yo no veo que haya una pelea. Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva, desde hace más de un mes, yo he sido muy paciente, porque yo estoy cuidando mi segunda vuelta. Estos ataques ya se empiezan a volver personales”, manifestó la aspirante.

Ante los temas que los distancian, ella resaltó una de las expresiones que ha repetido de la Espriella: “Yo sí estoy de acuerdo en una cosa con Abelardo. Yo soy la de siempre, la que siempre ha estado defendiendo a Colombia, la que estuvo aquí enfrentando el no, la que estuvo en el gobierno Duque frenteando el paro nacional, viviendo aquí en Colombia, recorriendo los municipios, y a Abelardo le queda muy bien el nunca. Yo nunca he sido amiga de él (Abelardo)”.

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“Yo soy muy independiente”

En la entrevista también se mencionaron las críticas que ha recibido Paloma Valencia por su cercanía con Álvaro Uribe. En cuanto a esto, ella ratificó:

“Yo soy muy independiente. Una cosa es que usted admire a alguien y otra que no tenga criterio propio. El liderazgo del presidente Uribe siempre ha sido un liderazgo libre. La razón por la que yo puedo tener a Uribe tan cerca es porque jamás me ha tratado de decir qué tengo que hacer”.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Alianzas con partidos políticos

De igual manera, las alianzas de sectores políticos con Paloma Valencia siguen generando debate. Ella defendió la cercanía con los partidos que han aterrizado en su proyecto.

“Yo recibo partidos, no bandidos. Yo he invitado a unos partidos y ellos aceptaron mi invitación, con las puertas abiertas a la luz de los periodistas. Yo no he comprometido un ministerio, yo no he dicho que le voy a dar o le voy a quitar a nada a nadie. Lo mío es el respeto por las instituciones. El que gane, tiene que tener Congreso para gobernar. Yo necesito un Congreso para sacar mi reforma a la salud, mi reforma pensional, bajar los impuestos. ¿Quién va a gobernar sin Congreso? La diferencia no es que los otros políticos y los otros candidatos no estén buscando los políticos, lo que pasa es que yo lo hago a la luz del día y ellos lo hacen por la noche”.

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Gobierno con sello de Cepeda

Ante la pregunta de cómo sería un eventual gobierno de Iván Cepeda, Valencia respondió: “Yo me lo imagino muy camino hacia Venezuela. Yo aquí estaré, frenteando a Cepeda, dando los debates, va a ser una batalla solitaria, difícil y peligrosa”. Y agregó que el plan de vida de Cepeda es “sentarse con bandidos y tratar de meter al presidente Uribe a la cárcel”.

El santismo

A juicio de Paloma Valencia, el santismo no existiría: “El santismo no existe. Eso no es una fuerza política hoy activa. Hay unos ciudadanos que trabajaron en el gobierno Santos que están distribuidos en las campañas de Colombia”.

Vicky Dávila entrevista a Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

María Fernanda Cabal

La candidata presidencial mostró tristeza por la lejanía que tiene con María Fernanda Cabal en el marco de esta campaña presidencial y las polémicas que generaron la consulta interna del partido, donde terminó triunfando.

“Me ha dolido porque yo sí esperaba contar con mis generales a mi lado. El proceso fue muy difícil, estuvo marcado por la tragedia de Miguel, por la condena del presidente Uribe. Fue un proceso muy difícil y los procesos difíciles dejan muchas heridas”.

Miguel Uribe Londoño

También se puso sobre la mesa el nombre de Miguel Uribe Londoño, quien la ha cuestionado públicamente al calor de las elecciones. Valencia guardó prudencia sobre sus expresiones.

“Yo no lo voy a juzgar. Un dolor como el que él tiene que estar viviendo merece todo muy respeto. La familia de Miguel y sus seguidores, su equipo y sus amigos tienen un lugar ganado en mi gobierno y siempre tendrán la puerta abierta”.

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Hackeo en su teléfono

Paloma Valencia denunció que, posiblemente, su teléfono estaría interceptado y que sus conversaciones privadas estarían en manos de un particular.

“Me ha llegado información de que alguien ha hackeado mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”.

Le costó ser candidata

Valencia se sinceró y contó que le costó reconocer que podía ser candidata presidencial: “Me costó mucho trabajo decir, ‘sí, yo quiero ser presidente’. Me parecía que era pretensioso, no me era debido”.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Sujetos a la Constitución y la ley”

Sobre el aborto, Paloma Valencia concluyó: “Nosotros vamos a jurar defender la Constitución y la ley. La mujer puede estar donde quiera. No hay un modelo de mujer. Yo tengo mis convicciones personales, como las pueden tener todos los demás candidatos. Todos estamos sujetos a la Constitución y la ley”.