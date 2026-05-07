“Es crónico”: la Unión Europea, preocupada por la violencia que se puede presentar en las elecciones en Colombia

La Misión Europa, que hace presencia en Colombia y sigue de cerca las elecciones presidenciales de mayo y junio próximo, no escondió su preocupación por el incremento de la violencia en el país ad portas de los comicios donde se escogerá al sucesor (a) de Gustavo Petro después del 7 de agosto.

José Antonio de Gabriel, el jefe de la misión de observación, concedió una conferencia de prensa en la mañana de este jueves, 7 de mayo, y le contó al país sus principales preocupaciones.

“Naturalmente, nos preocupa la presencia de grupos armados en el territorio. Yo creo que a cualquier ciudadano le preocupa, a cualquier institución; evidentemente, es algo que afecta a todos los ámbitos, a todos los aspectos de la vida pública y privada”, dijo.

Hay preocupación por la presencia de grupos armados en regiones apartadas en medio de las elecciones. El escenario no es nuevo. Foto: Registraduría -api

Recordó que no se trata de algo nuevo en el país. “Es algo que, por desgracia, es crónico, desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, y afecta a cada uno de los procesos electorales. Somos muy conscientes de que ha habido un incremento en la violencia en las últimas semanas, especialmente en los departamentos de Valle y Cauca. Es algo que está ahí, es muy preocupante”, añadió.

“¿Puede tener impacto la violencia en las elecciones?”, preguntó.

“Naturalmente que puede tenerla. Solo en la jornada electoral, no. Desde antes de la jornada electoral, donde se crean unas circunstancias que luego afectan la capacidad de hacer campaña y la libertad de los votantes. Eso lo hemos señalado en nuestro informe preliminar. Es algo con lo que, desgraciadamente, el país convive desde hace mucho tiempo. Y lo que nos resulta absolutamente admirable es que, a pesar de esas circunstancias, dificultades y condicionantes climáticas, el país organiza sus elecciones, los ciudadanos votan y la sólida democracia colombiana se renueva cada cuatro años”, remató.

Esta es una de las vallas que las disidencias de las Farc han puesto en diferentes municipios del Cauca y Nariño. Esas estructuras prohíben el proselitismo de candidatos de derecha, específicamente del Centro Democrático. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El pronunciamiento del delegado de la Unión Europea se produce justo después de los múltiples llamados de los partidos políticos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro porque no sienten garantías de seguridad en los territorios para adelantar sus campañas.

El Centro Democrático y Cambio Radical han denunciado públicamente que sus líderes políticos no pueden hacer campaña en departamentos como Cauca, Caquetá, Norte de Santander (el Catatumbo), entre otros. El ELN y las Farc han instalado pancartas donde hablan de las restricciones de la derecha en esas regiones apartadas del país.

Iván Cepeda denunció presiones de los grupos armados en algunos departamentos. Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

Como si fuera poco, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que tiene información que apunta a que grupos armados estarían presionando a los electores en algunos departamentos.

Ante eso, Cambio Radical, partido de oposición al Gobierno, le pidió al registrador nacional, Hernán Penagos, el traslado de puestos y mesas de votación desde aquellas zonas donde no existan garantías plenas hacia las cabeceras municipales o lugares seguros que permitan el ejercicio libre del sufragio, al asegurar la accesibilidad de los votantes. Y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército Nacional, en las regiones afectadas, con el fin de proteger a los votantes y asegurar condiciones de orden público adecuadas.