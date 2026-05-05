Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados y envía mensajes a ilegales: “No aceptaré interferencias o condicionamientos”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, informó en un comunicado de prensa que ha recibido datos que dan cuenta de presiones ejercidas por grupos armados de cara a las próximas elecciones, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de los aspirantes a la Casa de Nariño.

Las fuentes de su mensaje son organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, cuyo contenido será compartido con los órganos competentes para que investiguen.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

Él rechazó los hechos: “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; ‘recomendaciones’ sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas”.

Cepeda reiteró que ni el Pacto Histórico ni la coalición Alianza por la Vida aceptan esta clase de acciones. Por el contrario, insistió, estas conductas constituyen graves violaciones al ordenamiento jurídico, por lo que solicitó que los responsables sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa

El candidato aprovechó para enviarles un mensaje a los grupos armados: “No aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto. No habrá de mi parte tolerancia alguna frente a presiones al electorado ni a la búsqueda de beneficios indebidos a cambio de apoyos políticos. La única condición legítima en una democracia es la decisión libre, consciente y soberana del ciudadano. Exijo que este derecho sea plenamente respetado y garantizado en el actual proceso electoral”.

En la misma comunicación, él sentó posición sobre la eventual política de paz que implementará, en el escenario de que gane la contienda: “Reitero que cualquier eventual diálogo de paz está supeditado al principio de no agresión contra la población civil; no habrá posibilidad de diálogo en medio de asesinatos de lideresas y líderes sociales ni de presiones violentas contra la ciudadanía o las instituciones”.

¿Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia?”: el mensaje de la campaña de la candidata presidencial que agitó las redes sociales

Iván Cepeda también envió un mensaje sobre las disidencias de las Farc: rechazó los atentados ocurridos en el suroccidente colombiano y respaldó el plan de Gustavo Petro de capturar a alias Iván Mordisco.