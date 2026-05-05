Así evade Iván Cepeda una pregunta sobre Daniel Quintero. El video se vuelve viral

Un video en el que un periodista intenta sacar una declaración de Iván Cepeda se ha vuelto viral en redes sociales. En este se ve cómo un periodista de Blu Radio se le acerca al candidato y le pregunta qué piensa del nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud y Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS.

¿Cómo interpretan la respuesta del candidato @IvanCepedaCast cuando un colega de @BluRadioCo le pregunta por el nombramiento de @QuinteroCalle en la @Supersalud? pic.twitter.com/STKjMr0o12 — Espinosa (@EspinosaRadio) May 5, 2026

Cepeda gesticula pero no responde nada y sigue caminando. El periodista le dice que si prefiere entonces no responder. El comunicador le dice entonces que todas las encuestas dicen que va de primero que no llega al 40% y él responde: “No todas las encuestas”.

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Cepeda sí había contestado unas preguntas sobre sus propuestas de gobierno. “Creo que hemos hecho una exposición muy clara de nuestro programa”, dijo. Y explicó que sus ejes son eliminar la pobreza y la desigualdad.

También habló de la convocatoria de una Asamblea Nacional y aseguró que este proceso dependerá de si su Acuerdo Nacional tiene éxito.

El candidato Iván Cepeda aseguró que la convocatoria de una Asamblea Nacional depende de los resultados del Acuerdo Nacional que promovería en un eventual gobierno. Al ser cuestionado sobre el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, Cepeda evitó… pic.twitter.com/lIQvvg7mF5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 5, 2026

El nombramiento de Daniel Quintero ha sido polémico por sus procesos judiciales abiertos y su casi nula experiencia en los temas de salud.