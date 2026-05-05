¿Qué hay detrás de la nueva salida masiva de más de 40 oficiales del Ejército en la era Petro?

En los últimos días se han ido conociendo varias resoluciones del Ministerio de Defensa en donde fueron notificados mayores, tenientes coroneles y coroneles que no seguían más en la fuerza, pese a sus destacadas hojas de vida.

Dentro de las presuntas irregularidades que se habrían dado en la salida de los oficiales, según los denunciantes, se encuentran que varios de ellos no estaban en procesos de evaluación por lo que cual no entiende por qué sus nombres aparecen en el listado.

Una nueva barrida de oficiales se presentó en el Ejército. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También indicaron que en algunos casos fueron notificados de la salida de la fuerza en momentos en lo que se encontraban en vacaciones, incapacidades médicas o bajo otras medidas de protección, denunciando que hubo una vulneración de sus derechos.

“Lo que vemos es que se está debilitando la fuerza, es prescindiendo de oficiales destacados, con excelentes hojas de vida, con estudios, maestría y experiencia”, dijo uno de los oficiales que se mostró sorprendido con las decisiones del Ministerio de Defensa.

Dentro de los uniformados que no siguen en la fuerza se encuentran teniente coroneles que estaban recién ascendidos y otros que no completaban los 25 años de servicios o personal administrativo.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que se se trata de movimientos normales que se dan dentro de la propia fuerza y al ser una entidad piramidal no todos los uniformados pueden ascender.

En medio de esta nueva barrida del Ejército, los militares afectados insistieron en que haya mayor transparencia de la institución y haga públicas las motivaciones que tuvo para prescindir de sus servicios.