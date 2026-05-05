Decisión de último momento en ‘La casa de los famosos Colombia’ deja atónitos a los participantes; cambian algunas reglas

Tras la sorpresiva eliminación de Alexa Torres en ‘La casa de los famosos Colombia’, algunos cambios en las reglas de la competencia empiezan a dar giros inesperados que, en las últimas horas, han dejado atónito a más de uno.

Luego de despedir a uno de sus compañeros, los participantes del reality empiezan cada semana con su prueba de liderazgo. En esta etapa del juego, el ganador fue Valentino Lázaro.

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En medio de esta dinámica, el jefe anunció una decisión de último momento relacionada con la prueba de ‘Beneficio y Castigo’, que otorga ventajas a los ganadores, mientras que los perdedores enfrentan las consecuencias.

De acuerdo con el aviso, esta prueba ahora será individual y Valentino, en su racha más positiva dentro de la competencia, se convirtió en el ‘gerente de la experiencia VIP’ tras abrir el sobre que se encontraba en la ‘Caja de Pandora’.

Con esta labor, su tarea consiste en asignar a sus compañeros distintos roles, como si fueran empleados de un hotel, teniendo en cuenta que cada día habrá un huésped que necesita ser atendido de la mejor manera en el programa.

Dependiendo de la experiencia que tengan los invitados, cada participante podrá obtener más o menos puntos, por lo que su desempeño será clave en esta actividad y Valentino tendrá que jugar de manera estratégica.

“Esa propina se convierte en puntos que van a sumarse para la prueba de ‘Beneficio y Castigo’, que, ojo, esta vez es individual. El huésped va a escoger a dos famosos: a uno le dará 200 puntos y al otro 100. Así será día a día”, explicaron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Por el momento, ya está definido el top 6 de esta tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, con Valentino liderando la lista de los participantes que avanzan a la recta final de este reality de convivencia transmitido por el Canal RCN gracias a su pin de inmunidad.

Así quedó la placa más reñida de la competencia

Antes de anunciar estos cambios en el reality, tras la salida de Alexa Torres, se dio a conocer la placa más reñida de la competencia, donde los porcentajes dejaron en evidencia que nada está definido en la competencia y que todo puede cambiar en cuestión de días o incluso de minutos.

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Detrás de la recién eliminada, con un porcentaje de un 17,26 %, seguía Valentino con el 17,30 % y Tebi Bernal con el 17,34 %, dejando en evidencia la cuerda floja que estarían cruzando estos dos últimos concursantes.

En esta ocasión, Mariana Zapata con un 20,39 % y Alejandro Estrada con un 27,70 %, se consolidaron como parte de los famosos que más han recibido apoyo de los televidentes en esta etapa de la competencia.