Estos son los cinco candidatos con mejor puntaje en la prueba de conocimientos que aspiran a la Contraloría

Tras la publicación de los resultados de la prueba de conocimiento se revelaron los nombres de los cinco aspirantes que más suenan para llegar a la Contraloría General de la República en el cargo que ocupa actualmente Carlos Hernán Rodríguez.

El primero en esa lista fue el contralor delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, quien también ha sido contralor encargado y ha llevado en su despacho casos coyunturales como el nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno Petro.

Congreso depuró lista de candidatos a contralor general: 240 aspirantes siguen en la competencia

El segundo puesto lo ocupo el personero de Bogotá, Andrés Castro, quien ha sonado como uno de los favoritos en este concurso; seguido del exsecretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliécer Laverde.

La excontralora delegada para la Economía y Finanzas, Ana Elena Monsalvo, apareció en el cuarto puesto con uno de los puntajes más altos de la prueba de conocimiento. Y el quinto lugar lo ocupó Carlos Wilches, el abogado formado en la Procuraduría, la Defensoría, la CAR y la propia Contraloría.

Con la lista de candidatos depurada, el próximo 17 de mayo el Congreso de la República reducirá a diez el numero de candidatos que seguirán en la carrera para llegar a la cabeza de la Contraloría General.