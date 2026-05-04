Paloma Valencia habló con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Baja los aranceles del 100 % al 75 %”

En medio de una fuerte tensión diplomática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que se ha traducido en una guerra comercial, se conocieron detalles de una llamada telefónica.
La conversación fue entre la candidata presidencial Paloma Valencia y Noboa, cuyos detalles del contacto los dio Valencia a través de su cuenta personal de X: “Hoy conversé con el presidente Noboa y le expresé nuestra voluntad de cooperar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera”.
Hoy conversé con el presidente Noboa y le expresé nuestra voluntad de cooperar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Como muestra de su buena voluntad con Colombia, el gobierno de Ecuador informó que baja los aranceles del 100% al 75%. Una… pic.twitter.com/s9ldOdrV9C— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 5, 2026
“Como muestra de su buena voluntad con Colombia, el Gobierno de Ecuador informó que baja los aranceles del 100 % al 75 %. Una buena noticia para el suroccidente del país. Esperamos que, con la buena relación que vamos a construir desde el 7 de agosto, los aranceles vuelvan al 0 %”, afirmó la candidata presidencial.
La candidata presidencial Paloma Valencia reveló detalles de la conversación que sostuvo con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa: “Baja los aranceles del 100% al 75%”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FhgRdHZa5X— Revista Semana (@RevistaSemana) May 5, 2026
Frente a esa noticia, el Gobierno de Ecuador expresó mediante un comunicado oficial: “Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75 % la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia”.
“La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026. Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza”, se desprende de la comunicación del país vecino.