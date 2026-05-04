Uribe avisó qué haría en un eventual gobierno de Paloma Valencia: “Yo le he dicho”

Recientemente, el expresidente Álvaro Uribe negó la posibilidad de regresar a la función pública como ministro de Defensa en un eventual gobierno de la senadora Paloma Valencia, tal como ella lo planteó hace pocos días mientras hace campaña.

A propósito, el expresidente Uribe avisó en El Debate de SEMANA qué haría en un eventual gobierno de Valencia.

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“Yo podría ser en otra vida [Ministro de Defensa]. Es que Paloma no necesita ministro de Defensa, menos un viejo como yo. Yo le he dicho: ‘Paloma, te agradezco, veo que lo dices de corazón. Tú eres tan firme. Llévate el Ministerio para la Presidencia y de ahí lo ejerces’. ¿Qué rol cumpliría yo? Muchas veces le decía al presidente Duque: ‘Presidente Duque, yo no soy un competidor suyo, soy un viejo que lo único que quiere es que le vaya bien’“.

En tal sentido, afirmó que seguramente él “seguiría trabajando en la calle”.

“Mientras mi Dios me dé fuerza, yo seguiré siendo un agitador de las libertades en las calles de Colombia”, concluyó el expresidente Uribe en El Debate.