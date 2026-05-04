El abogado Mauricio Gaona, una de las voces que ha logrado relevancia en la política y las decisiones judiciales recientes del país, y que ha sido buscado por distintas campañas políticas, aclaró que no está apoyando a ninguno de los candidatos de la contienda.

“Ante afirmaciones recientes en redes sociales sobre mi supuesta adhesión o rechazo a candidatos presidenciales, me permito informar lo siguiente. No estoy afiliado a ninguna campaña presidencial en Colombia. Mi única afiliación es con la defensa del orden constitucional, la ética de Estado y la preservación de la democracia”, dijo.

Asimismo, recordó que desde septiembre de 2025, en el congreso de Fenalco, envió un mensaje que sigue siendo el mismo, y es que la oposición debe estar unida y que se necesita “urgente una sola voz”.

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“No se trata solo de los esfuerzos individuales de los candidatos, sus campañas y sus familias; el momento y las circunstancias actuales lo exigen. Se lo deben a la historia. Insto, una vez más: no se está eligiendo a un presidente, se está eligiendo a un sistema de gobierno. La democracia en Colombia está en riesgo”, afirmó Gaona.