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Mauricio Gaona aclara que no está apoyando a ninguna candidatura presidencial para 2026

Al académico lo han buscado desde distintas campañas políticas.

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Redacción Semana
4 de mayo de 2026 a las 9:42 a. m.
Mauricio Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, inmolado en el Palacio de Justicia.
Mauricio Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, inmolado en el Palacio de Justicia. Foto: Cortesía Mauricio Gaona

El abogado Mauricio Gaona, una de las voces que ha logrado relevancia en la política y las decisiones judiciales recientes del país, y que ha sido buscado por distintas campañas políticas, aclaró que no está apoyando a ninguno de los candidatos de la contienda.

“Ante afirmaciones recientes en redes sociales sobre mi supuesta adhesión o rechazo a candidatos presidenciales, me permito informar lo siguiente. No estoy afiliado a ninguna campaña presidencial en Colombia. Mi única afiliación es con la defensa del orden constitucional, la ética de Estado y la preservación de la democracia”, dijo.

Asimismo, recordó que desde septiembre de 2025, en el congreso de Fenalco, envió un mensaje que sigue siendo el mismo, y es que la oposición debe estar unida y que se necesita “urgente una sola voz”.

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“No se trata solo de los esfuerzos individuales de los candidatos, sus campañas y sus familias; el momento y las circunstancias actuales lo exigen. Se lo deben a la historia. Insto, una vez más: no se está eligiendo a un presidente, se está eligiendo a un sistema de gobierno. La democracia en Colombia está en riesgo”, afirmó Gaona.