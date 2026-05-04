La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció un nuevo respaldo que se suma a su equipo de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Se trata de Sandra Bessudo, bióloga marina, buzo profesional y una de las principales referentes de la conservación en América Latina.

“Hoy arranca un nuevo momento en la campaña. Hemos decidido poner en marcha la agenda ABC: agua, sostenibilidad y comunidades. Esta es una agenda que entiendo que hoy no hay futuro sin sostenibilidad. Y nos honra profundamente que Sandra Bessudo se sume a este propósito de ayudarnos a construir soluciones reales para el país”, aseguró José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella.

Restrepo destacó que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y uno de los más ricos en agua, lo que implica una gran responsabilidad, por lo que dijo que desde la campaña buscarán proteger los ecosistemas y trabajar de la mano de las comunidades.

Abelardo de la Espriella (60 %) tiene más probabilidad de pasar a una segunda vuelta que Paloma Valencia (36 %), según Polymarket

La llegada de Bessudo busca fortalecer la campaña en materia ambiental, pues ya cuentan en el equipo con Luis Madriñán, un ecólogo con PhD, con más de 25 años de experiencia en ese campo.

Los anuncios se hicieron en un evento de campaña en el que Restrepo estuvo en la isla de Tierra Bomba, en Bolívar, cerca de Cartagena, donde dialogó con las comunidades, que reclamaron que siguen presentando problemáticas como la falta de agua potable o saneamiento básico, por lo que desde la campaña se comprometieron a ayudar a estas comunidades.